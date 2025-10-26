En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
IVÁN CEPEDA
LISTA CLINTON
HURACÁN MELISSA
NATIONAL GEOGRAPHIC
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Así quedaron las elecciones en Argentina: Javier Milei celebra victoria de su partido

Así quedaron las elecciones en Argentina: Javier Milei celebra victoria de su partido

La participación de los ciudadanos argentinos en las elecciones fue la más baja desde el retorno a la democracia en 1983. "Hoy comienza la construcción de la Argentina grande", dijo el presidente.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 26 de oct, 2025
Comparta en:
Así quedaron las elecciones en Argentina: Javier Milei celebra victoria de su partido
Javier Milei, presidente de Argentina -
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad