Así quedaron las elecciones en Argentina: Javier Milei celebra victoria de su partido

El presidente Javier Milei obtuvo este domingo un sorpresivo y contundente triunfo en las elecciones legislativas en Argentina, lo que le permitirá avanzar en sus reformas ultraliberales durante la segunda mitad de su mandato. El resultado representa un alivio para el gobierno tras semanas de fuerte presión sobre el peso argentino, que lo llevó a solicitar un rescate financiero al presidente estadounidense, Donald Trump, quien había condicionado su apoyo al desenlace electoral.

“Hoy pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande”, afirmó Milei en su discurso triunfal, al que ingresó cantando rock, aunque luego se mostró mesurado y abierto al diálogo. El partido oficialista La Libertad Avanza (LLA) se impuso con el 40,8% de los votos, superando al peronismo (centroizquierda), que en sus distintas variantes sumó 31,6%. En tercer lugar quedó Provincias Unidas, un bloque impulsado por gobernadores que busca romper la polarización y alcanzó el 7,1%, según datos provisorios de la Dirección Nacional Electoral con más del 90% de las mesas escrutadas.

Con este resultado, el oficialismo amplía su bancada y se acerca al tercio necesario en ambas cámaras para blindar los vetos presidenciales frente a proyectos resistidos por el Congreso. Sin embargo, deberá tejer alianzas para aprobar reformas estructurales que requieren mayorías especiales. “Tendremos sin duda el Congreso más reformista de la historia Argentina”, vaticinó Milei desde su búnker, en un tono más conciliador que el habitual, convocando al diálogo a gobernadores y otras fuerzas políticas.



Afuera, cientos de seguidores de LLA celebraron los resultados como si fuera un gol, con saltos, abrazos, cánticos y rostros bañados en lágrimas. “Milei querido, el pueblo está contigo”, coreaban los simpatizantes. “Estoy con mucha felicidad y entusiasmo. No esperaba un número tan grande”, dijo a la AFP Facundo Campos, consultor de marketing de 38 años. “Lo grité como si fuera el gol del último mundial de Argentina campeón”, agregó.



Participación en elecciones de Argentina, la más baja desde el retorno a la democracia

El dato más llamativo se dio en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, donde el gobierno había perdido por más de 13 puntos en las legislativas locales de septiembre y ahora quedó codo a codo con el peronismo. La participación fue del 67,9%, la más baja en una elección nacional desde el retorno democrático en 1983.

Para el politólogo e historiador Sergio Berensztein, el resultado implica “una ratificación del rumbo para el presidente Milei en un momento realmente crítico o complicadísimo”. Tras impulsar reformas con apoyo opositor en 2024, Milei enfrentó este año turbulencias financieras y escándalos por presunta corrupción que involucraron a su hermana y secretaria, Karina Milei. “El presidente logró un tercio de votos propios (en el Congreso) para evitar un juicio político y para evitar que le rechacen los vetos en el Congreso, pero necesita ahora demostrar flexibilidad, humildad y capacidad de conseguir acuerdos con gobernadores y con fuerzas opositoras”, señaló Berensztein a la AFP.



Frente a la casa de la expresidenta Cristina Kirchner, ahora en prisión domiciliaria por corrupción, decenas lamentaron el resultado. “Evidentemente lo que está ganando es la indiferencia, no tengo mucho más que decir”, expresó Mariano, de 61 años.

