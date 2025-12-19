Donald Trump habla de posibilidad de guerra de Estados Unidos con Venezuela: "No lo descarto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela, tras meses destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas con droga cerca del país suramericano. "No lo descarto, no", dijo el mandatario en una entrevista telefónica con la cadena NBC News realizada el jueves y difundida este viernes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Trump ordenó el martes bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por Estados Unidos, una semana después de haber incautado un barco cargado con crudo cerca de las costas venezolanas. Estados Unidos aumentó así la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el Cartel de los Soles, algo que Caracas niega, tras meses de bombardeos a supuestas lanchas pertenecientes al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

En la entrevista, Trump dijo que habrá más incautaciones petroleras y, al ser preguntado por un cronograma, agregó: "Depende. Si son tan insensatos como para seguir navegando, serán llevados a uno de nuestros puertos". El líder republicano se negó a confirmar si el objetivo final de su estrategia con Venezuela es derrocar a Maduro.



"Él sabe exactamente lo que quiero", respondió Trump. "Él lo sabe más que nadie", agregó el mandatario, quien mantuvo una llamada telefónica en noviembre con el líder chavista venezolano.



El presidente estadounidense ha prometido varias veces que "pronto" comenzarán los ataques contra supuestos objetivos del narcotráfico dentro de territorio venezolano.

Publicidad

El hecho de que Trump no descarte una guerra supone un cambio significativo, ya que hizo campaña en contra de la participación de su país en conflictos extranjeros, alejándose así de la postura tradicional del Partido Republicano. Sus bases lo han criticado por centrarse demasiado en la política exterior en lugar de en los problemas internos, como el aumento del costo de la vida.

Para que Estados Unidos pueda declarar la guerra se requiere la autorización del Congreso. El Partido Demócrata insiste en que Trump necesita el aval del Legislativo para los ataques contra las embarcaciones supuestamente cargadas con drogas.



Vicepresidenta dice que Venezuela espera "disculpas históricas"

Venezuela espera las "disculpas históricas" y las "indemnizaciones" que le debe Estados Unidos, dijo la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. En un video publicado este viernes en su canal de Telegram, Rodríguez subrayó que el petróleo y gas que se produce en Venezuela es de este país y que si Estados Unidos lo quiere "tiene que pagar" porque "no hay otra vía". "Ni la amenaza, ni la extorsión, ni el robo, ni el expolio, ni el saqueo es el camino (...). Venezuela no le debe nada a los Estados Unidos", manifestó la también ministra de Hidrocarburos, rodeada de trabajadores de la industria petrolera, entre ellos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Publicidad

La funcionaria agregó que "Venezuela está de pie, en batalla" y en "combate", en momentos en los que Estados Unidos mantiene un despliegue aeronaval en el mar Caribe -que Caracas interpreta como una "amenaza"- y Trump ha incrementado la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro tras ordenar un bloqueo de todos los barcos sancionados desde y hacia Venezuela.

EFE