Artemis II: el astronauta Reid Wiseman dejó testamento a sus hijas en caso de fallas en la misión

Uno de los momentos más emotivos que dejó la misión Artemis II en medio del sobrevuelo de la Luna, fue el nombramiento de uno de los cráteres del astro con el nombre de Carroll, la esposa fallecida del piloto Reid Wiseman. A través de esta acción a una gran distancia del planeta Tierra, el comandante le rindió homenaje a la madre de sus dos hijas que falleció tras una valiente y larga lucha contra el cáncer.

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"Es un punto brillante en la Luna", dijo el astronauta Jeremy Hansen, con la voz quebrada por la emoción. "Y nos gustaría llamarlo Carroll". Los astronautas se abrazaron, y en el control de la misión en Houston se guardó un momento de silencio. "Cráteres Integrity y Carroll, recibido fuerte y claro. Gracias", dijo Jenni Gibbons, la persona a cargo de las comunicaciones con Artemis II.

Pero hay mucho más detrás de la historia de vida de Reid Wiseman y el homenaje que decidió rendirle a su familia en medio de este viaje a la Luna. Días previos al inicio de la misión, según contó en una entrevista el comandante, tuvo una importante conversación con sus hijas para definir qué pasaría en caso de que la misión fallara y él perdiera la vida.



El testamento de Reid Wiseman

El hombre nacido en Baltimore, Estados Unidos, en 1975 fue designado como comandante de la misión Artemis II en 2023, una importante misión que para él era un sueño hecho realidad, pero que al tiempo implica un gran riesgo para su vida. A pesar de lo que podría salir mal, Wiseman asumió el trabajo con altura y el pasado 1 de abril despegó junto a tres colegas decididos a viajar lo más lejos posible de la Tierra y sobrevolar la Luna, explorando su cara oculta.



Días antes de emprender este viaje, según contó el astronauta a The Sunday Times, reunió a sus hijas Katie y Ellie, a quienes ha sacado adelante solo tras la muerte de su esposa, para tener una emotiva despedida. Aunque todo ha sido meticulosamente planeado para que salga bien, Reid quiso advertirles a las niñas que existía la posibilidad de que él no volviera de ese viaje en caso de que algo fallara.



"Preferirían que no me fuera. Sin duda, preferirían que me quedara en casa y pasara tiempo con ellas. Pero también saben que esta es una oportunidad única. Los padres tienen que vivir sus sueños, igual que los hijos", detalló el comandante.

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Agregó en diálogo con Daily Mail que en esa conversación preparó a las jóvenes de 17 y 20 años para el peor escenario. "Salí a caminar con ellas y les dije: ‘Aquí está el testamento y si me pasa algo, esto es lo que les quedará a ustedes’. Así es la vida. Ojalá más gente hablara así con sus familias en su día a día, porque nunca se sabe lo que depara el día siguiente".

Anteriormente, en diálogo con USA Today, el piloto ya había señalado el dilema que representaba para él dejar a sus hijas en la Tierra para cumplir su sueño de viajar a la Luna. "Soy padre soltero de dos hijas. Sería mucho más fácil quedarme en el sofá viendo fútbol todo el fin de semana, pero al mismo tiempo, hay cuatro seres humanos que tuvieron la oportunidad de explorar y hacer algo único y excepcional en esta civilización".



El peligroso regreso de Artemis II

Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) regresarán este viernes 10 de abril a la Tierra luego de cumplir con los objetivos de la misión Artemis II. Ahora lo único que les queda en el camino es cumplir de manera rigurosa y positiva el amerizaje en el océano Pacífico.

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El viaje de regreso de la cápsula Orión se realiza en una llamada "trayectoria de retorno libre". La nave abandonó la órbita lunar, lo que hizo que una vez más la gravedad terrestre dominara su trayectoria de regreso. El regreso de la misión tiene riesgos para los astronautas y, según se ha dicho, es en este recorrido en el que se vivirá el momento más violento de la expedición.

La nave se dirige a la atmósfera terrestre a una velocidad de 40.000 km/h, lo que generará un cambio intenso en el aire alrededor de la cápsula y fuego exterior en la misma. Lo único que protegerá a los tripulantes del fuego será el escudo térmico de la nave y en ese momento enfrentarán un segundo "apagón" de las comunicaciones por la intensidad de calor de la nave.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co