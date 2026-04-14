Video: emocionante momento cuando astronautas de Artemis II fueron recibidos en el Océano Pacífico

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II amerizaron el viernes pasado, tal como estaba previsto, frente a la costa de California, luego de culminar una misión de prueba alrededor de la Luna ejecutada a la perfección, según la NASA, medio siglo después del programa Apolo. "Houston, aquí Integrity (apodo de la nave, ndlr). Los recibimos fuerte y claro", anunció el comandante Reid Wiseman luego de superar la fase más peligrosa de la entrada en la atmósfera, a más de 38.000 kilómetros por horas. El comandante retomó el contacto con el centro de control de la misión en Houston, poco después de un breve pero angustioso apagón de comunicaciones durante su reingreso.

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Este lunes, días después del esperado amerizaje, el propio Wiseman publicó en su cuenta de X un emotivo momento. Se trata del instante cuando se abre la cápsula Orión en el océano Pacífico y, junto a sus tres compañeros, el comandante recibe la bienvenida en su retonro al planeta Tierra. Un encuentro que estuvo marcado por aplausos y alegría. "Jesse, Steve, Laddy y Vlad… ¡Qué emoción darles la bienvenida a bordo del Integrity después de un viaje de casi 700.000 millas! Les estaremos eternamente agradecidos por su servicio a nuestra tripulación y a la nación", escribió Wiseman en la publicación.

El comandante se refiere en su publicación al teniente comandante Jesse Wang, el suboficial mayor de sanidad Laddy Aldridge, el suboficial jefe de sanidad Vlad Link y el suboficial de primera clase Steve Kapala, quienes conformaron el equipo médico de buceo encargado de abrir la cápsula Orion a su regreso a la Tierra, realizar las evaluaciones médicas iniciales de la tripulación de Artemis II y ayudarlos a salir de la cápsula de forma segura y eficiente.



Jesse, Steve, Laddy, and Vlad….such an incredible feeling to welcome you aboard Integrity after a nearly 700,000 mile journey. Forever thankful for your service to our crew and the nation. pic.twitter.com/lJzNPkBIpq — Reid Wiseman (@astro_reid) April 14, 2026

egún informaron las fuerzas militares estadounidenses, "el personal médico de buceo de la Armada, que a menudo trabaja en unidades de guerra expedicionaria, está certificado como buzo y recibe entrenamiento especializado, lo que los convierte en expertos en enfermedades por descompresión y otras consideraciones médicas submarinas. Su misión es cuidar y garantizar que los miembros del servicio calificados para bucear estén seguros para realizar operaciones de buceo".

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Después de despegar desde Florida el 1º. de abril, los estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen, se aventuraron más lejos en el espacio que ningún ser humano antes. Regresaron con cientos de gigabytes de datos del primer viaje lunar desde la última misión Apolo en 1972. El lunes 6 de abril viajaron por detrás de la Luna y capturaron en alta definición una imagen de la Tierra asomando detrás del satélite, cuyos tonos cambiaban entre gris y marrón.

Su cápsula Orion realizó un amerizaje suave, a 30 kilómetros por hora, en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, gracias a enormes paracaídas, a las 17:07 hora local, exactamente como lo había planeado la agencia espacial estadounidense.

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La Armada de Estados Unidos los extrajo de la cápsula que flotaba en el océano, los subió en un bote y luego uno a uno en helicópteros a través. Fueron llevados hasta el buque USS John P.Murtha. Tras descender, caminaron lentamente y con buen ánimo hacia el área médica del buque. "La tripulación se encuentra bien de salud y lista para regresar a Houston", dijo entonces el director de vuelo Rick Henfling en conferencia de prensa en el centro espacial Johnson.

AFP y NOTICIAS CARACOL