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Noticias Caracol  / MUNDO  / Conmovedor video: nombran cráter de la Luna en honor a esposa fallecida de astronauta de Artemis II

Conmovedor video: nombran cráter de la Luna en honor a esposa fallecida de astronauta de Artemis II

Carroll, esposa de Reid Wiseman, falleció tras una valiente y larga lucha contra el cáncer, una pérdida que marcó profundamente al comandante de la misión antes de emprender este viaje histórico.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Los astronautas de la misión Artemis II concluyeron su sobrevuelo de la Luna y emprendieron este martes su viaje de regreso a la Tierra tras observar partes poco conocidas hasta ahora del satélite. Durante cerca de 40 minutos, los tripulantes de la cápsula Orión, Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen, estuvieron completamente aislados de cualquier comunicación con la Tierra al pasar detrás de la Luna. En ese momento, pudieron ver tanto la puesta como la salida de la Tierra.

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"Es maravilloso escuchar de nuevo de la Tierra", comentó Cristina Koch cuando se reanudó la conexión. "Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros", expresó Koch, en sus primeras declaraciones después del corte de señal.
En ese momento, el presidente Donald Trump llamó y felicitó el lunes a los astronautas y les dijo que hicieron "historia". "Son pioneros modernos, todos ustedes", dijo Trump en una conversación con los tripulantes de Artemis II.

Las imágenes del eclipse solar

Poco después de emprender el camino de regreso a la Tierra, que tomará cerca de cuatro días, vieron un eclipse solar. Incluso, el equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400.171 kilómetros de distancia de la Tierra establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970.

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La misión actual superó la anterior marca, para alcanzar 406.771 kilómetros de distancia. "Hoy, en nombre de toda la humanidad, ustedes están yendo más allá de esa frontera", declaró Jenni Gibbons, del control de la misión en Houston.

El astronauta Jeremy Hansen dijo que el momento estaba pensado "para desafiar a esta generación y a la siguiente, para asegurarnos de que este récord no dure mucho tiempo".

En su sobrevuelo, observaron a la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970, al ver la superficie completa y circular de la Luna, incluidas las regiones cercanas a ambos polos.

Uno de los momentos especiales

La jornada laboral celeste del lunes incluyó un momento conmovedor cuando la tripulación propuso nombrar dos cráteres. Uno en honor a su apodo para la nave espacial: "Integrity".

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El segundo fue "Carroll", en honor de la difunta esposa del comandante de la misión Reid Wiseman. "Es un punto brillante en la Luna", dijo Hansen, con la voz quebrada por la emoción. "Y nos gustaría llamarlo Carroll". Los astronautas se abrazaron, y en el control de la misión en Houston se guardó un momento de silencio. "Cráteres Integrity y Carroll, recibido fuerte y claro. Gracias", dijo Jenni Gibbons, la persona a cargo de las comunicaciones con Artemis II.

Carroll falleció tras una valiente y larga lucha contra el cáncer, una pérdida que marcó profundamente al comandante antes de emprender este viaje histórico. La unión con su esposa le dejó a Wiseman dos hijas, Katie y Ellie. “Si quieren encontrarla, miren el cielo... y es un punto brillante en la luna”, expresó Hansen en el conmovedor mensaje.

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AFP

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