El conmovedor momento del reencuentro de astronauta Christina Koch con su mascota Sadie

Luego de 10 días en el espacio y otros más en exámenes médicos, los astronautas de la misión Artemis II retornaron a sus casas. Antes de reunirse con sus familias, la tripulación que orbitó la Luna hizo un llamado a la unidad en la Tierra tras contemplar el aislamiento del planeta como un "bote salvavidas" en el espacio.

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Los astronautas realizaron la primera maniobra gravitatoria alrededor de la Luna en más de 50 años y viajaron más lejos en el espacio que ningún ser humano antes, para culminar en un amerizaje suave el viernes frente a la costa de California.



Artemis II fue la primera misión tripulada del programa de la NASA que busca establecer una presencia sostenida en la Luna, incluida la eventual construcción de una base que pueda utilizarse para exploraciones posteriores, incluso a Marte. "Lo que me impactó no fue necesariamente solo la Tierra, fue toda la negrura que la rodeaba. La Tierra era simplemente este bote salvavidas colgado, en calma, en el universo", dijo Christina Koch.



En su breve discurso, la astronauta estadounidense manifestó que "hay algo nuevo que ahora sé, y es esto: planeta Tierra, ustedes son una tripulación". Mientras se precipitaban por el espacio profundo y daban vueltas alrededor de la Luna, los astronautas de Artemis tomaron miles de fotografías, reuniendo un impresionante portafolio de imágenes.



El regreso a casa de los astronautas

Precisamente, Christina Koch compartió el momento de su regreso a casa en Texas en compañía de su esposo Robert Koch. Allí la esperaba Sadie, su mascota, quien mostró su felicidad por la llegada de su ama. “Sigo bastante segura de que yo fui la parte más feliz de este reencuentro. Sadie me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre ser un animal de apoyo emocional. No esperaba que eso me fuera tan útil”, contó.

CHRISTINA KOCH GREETING HER DOG AFTER RETURNING FROM THE MOON IM GONNA CRYYY 😭😭😭 pic.twitter.com/PJ6oXQtpjk — Jasmine 🌌🔭 (@astro_jaz) April 13, 2026

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En otras imágenes, la astronauta mostró videos jugando con Sadie en el mar, con el animal revoloteando en las aguas y ella persiguiéndolo. En otras fotos, Koch también habló de la importancia de la familia en la misión que la llevó a orbitar la Luna. “Las familias también están involucradas en la misión. Tienen la tarea más difícil. Este abrazo hizo que mi regreso a casa fuera completo”, contó.

De otro lado, el responsable del programa de sistemas terrestres de exploración de la NASA, Shawn Quinn, celebró el resultado de la misión afirmando que "es bueno ser la NASA, es bueno ser estadounidense". Los jefes de la agencia señalaron que durante la misión se recopilaron numerosos datos sobre el escudo térmico de la cápsula Orión. El responsable del programa, Howard Hu, indicó que especialistas en escudos térmicos ya se encuentran en el buque de recuperación para analizar su estado.

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