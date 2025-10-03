En vivo
MUNDO  / Alerta por posible presencia de peligrosa bacteria en varios productos: efectúan retiro masivo

Alerta por posible presencia de peligrosa bacteria en varios productos: efectúan retiro masivo

La FDA, entidad encargada de la vigilancia de productos y alimentos en el territorio estadounidense, emitió una alerta sobre una posible contaminación de bacteria en varios artículos.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 3 de oct, 2025
Alerta por posible presencia de peligrosa bacteria en varios productos: efectúan retiro masivo
Imagen de referencia de productos contaminados con bacteria.
Pexels

