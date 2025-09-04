Retiran productos de verduras congeladas del mercado por posible presencia de bacteria

Hay una nueva alerta sanitaria sobre un alimento de uso común en los mercados de Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de ese país (FDA, por sus siglas en inglés) dio a conocer que un conjunto de vegetales, vendidos en bolsa y congelados, pueden presentar un posible riesgo para la salud humana.

De acuerdo con la entidad, el fabricante Endico Potatoes Inc. hizo el retiro del mercado de bolsas de 2.5 libras, "ya que podrían estar contaminados con Listeria monocytogenes". En el informe fueron mencionados dos productos, identificados como guisantes, zanahorias y verduras mixtas congeladas.

¿Qué se sabe de la contaminación en el producto?

Endico Potatoes, empresa del estado de Nueva York, retiró el producto por la posible presencia de Listeria monocytogenes, "un microorganismo que puede causar infecciones graves, y en ocasiones mortales, en niños pequeños, personas mayores o frágiles, y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados".



Los productos retirados se distribuyeron en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut, Maryland, Distrito de Columbia y Florida, a través de distribuidores locales entre el 18 de julio y el 4 de agosto. "El producto estaba envasado en bolsas de plástico transparente congeladas de 1.1 kg con la etiqueta Endico. El código de lote del producto afectado es:



Guisantes y zanahorias : lote 110625, fecha de producción: 11/06/25, fecha de caducidad: 10/06/27

: lote 110625, fecha de producción: 11/06/25, fecha de caducidad: 10/06/27 Vegetales mixtos: lote 170625, fecha de producción: 17/06/25, fecha de caducidad: 16/06/27

"No se han reportado casos de enfermedad hasta la fecha. El retiro del mercado se debió a un muestreo realizado por el estado de Pensilvania en uno de nuestros distribuidores, que reveló que los productos terminados dieron positivo en la prueba de Listeria monocytogenes. La empresa ha cesado la distribución del producto mientras la FDA y la empresa continúan investigando la causa del problema", concluyen en el texto de advertencia.

¿Qué es la listeriosis (infección por Listeria) y qué síntomas puede ocasionar?

La listeriosis es una infección grave causada por el microbio Listeria monocytogenes, según explica el CDC. "Las personas por lo general se enferman con listeriosis después de comer alimentos contaminados". La enfermedad afecta con un énfasis especial a mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado.

De acuerdo con la FDA, los síntomas suelen comenzar dentro de las dos semanas posteriores a la ingestión de alimentos contaminados con Listeria, pero pueden aparecer incluso el mismo día o hasta 10 semanas después. Los síntomas leves pueden incluir fiebre, dolores musculares, náuseas, cansancio, vómitos y diarrea. Aunque las personas sanas pueden presentar solo síntomas breves, como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea, la infección por Listeria puede causar abortos espontáneos y muerte fetal intrauterina en mujeres embarazadas.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL