Perrito fue abandonado en una caja con desgarradora carta: "No tengo otra opción"

En el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, un perro llamado Tangi fue abandonado por su dueño a las afueras del refugio Sociedad Protectora de Animales. El animal se encontraba dentro de una caja de cartón sellada con cinta, acompañada de una carta que conmovido a varios usuarios en redes sociales.



Los hechos se presentaron el pasado martes, 9 de diciembre, cuando el cachorro de solo 9 meses fue recibido en el refugio y su historia fue compartida en redes sociales por esta institución, donde contaron cómo encontraron al animal: "Cuando lo abrimos, los ojos asustados nos miraron. Estaba temblando y tan estresada que estaba hipersalivadora, claramente abrumada por todo lo que la rodeaba. Y sin embargo, en el momento en que una mano se acercó, ella se inclinó, suave y buscando consuelo a pesar de todo lo que había pasado".



¿Qué decía la carta que estaba pegada a la caja?

De acuerdo con las imágenes publicadas en el Facebook de la entidad, se ve que el dueño dejó una carta explicando por qué tomo la decisión de dejar al animal: "No tengo otra opción o es desalojo o dejar ir al perro. He llenado las solicitudes de adopción en aplicaciones, pero no ha pasado nada". Adicionalmente, en la carta se menciona que hasta ese día la persona tenía plazo de encontrarle un hogar al cachorro: "Hoy fue mi último día y estoy de espaldas a la pared. Ella tiene todas sus vacunas. Su nombre es Tangi".

¿Cómo está el estado de salud del perro?

A lo largo del día, el refugio informó que se le hicieron los respectivos exámenes médicos y los exámenes de comportamiento para determinar cómo se encuentra el perro, afortunadamente este goza de buena salud y solo ha necesitado la compañía del personal: "Tangi solo quería estar cerca de alguien. Ella siguió al personal de cerca, descansó su cabeza contra cualquiera que se arrodillara a su lado, y lloró cuando la dejaron sola. Todo lo que ella quería era sentirse segura".

Por fortuna el refugio fue avisado de que afuera se encontraba la caja, ya que cuando fueron notificados hacía -2° afuera. "Realmente nos solidarizamos con las circunstancias que su dueño anterior podría haber estado enfrentando, pero también queremos que todos, incluso las mascotas, permanezcan a salvo. Si alguna vez necesitas ayuda con una mascota, por favor contacta con nosotros, o cualquier refugio o rescate en la zona. Y si tienes que entregar un animal urgentemente, por favor entra y habla con alguien", recomendó el refugio, que actualmente busca un nuevo cuidador para Tangi.



