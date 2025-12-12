En vivo
MUNDO
Perrito fue abandonado en una caja con desgarradora carta: "No tengo otra opción"

Perrito fue abandonado en una caja con desgarradora carta: "No tengo otra opción"

Tangi, un cachorro de 9 meses, fue abandonado por sus dueños en Pensilvania dentro de una caja con cinta junto a la nota de su dueño, quien afirma no tener la posibilidad de tenerlo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 12 de dic, 2025
Facebook: Pennsylvania SPCA

