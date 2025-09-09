Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Expareja de Edwin Arrieta señala a actor Rodolfo Sancho por presunta extorsión: esto dice

Expareja de Edwin Arrieta señala a actor Rodolfo Sancho por presunta extorsión: esto dice

Nilson Domínguez, expareja de Edwin Arrieta, acusa a Rodolfo Sancho de ofrecerle dinero para declarar a favor de su hijo en el juicio en Tailandia. "Intenta forzar una declaración que no era cierta", dijo su abogado.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 09, 2025 10:50 a. m.
Editado por: María Camila Triana Castillo
Caso Edwin Arrieta y Daniel Sancho
Expareja de Edwin Arrieta, ratificó ante los juzgados de Fuerteventura, una querella presentada contra el actor español Rodolfo Sancho, padre de Daniel, por presunta extorsión.
AFP / Archivo