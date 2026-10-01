Niño de 1 año recibió la eutanasia en Países Bajos: ¿por qué autorizaron el procedimiento?

El primer caso conocido de un niño de un año que recibió la eutanasia en Países Bajos tras la ampliación de la ley que regula este procedimiento ha reabierto el debate internacional sobre los límites de la muerte asistida en menores de edad con enfermedades graves. Los detalles fueron divulgados por Euronews, que tuvo acceso a información publicada por el Gobierno neerlandés sobre el caso ocurrido bajo la normativa aprobada en 2024 para niños entre 1 y 12 años que padezcan condiciones médicas sin posibilidad de mejora.



De acuerdo con la información recogida por Euronews, el menor se convirtió en la persona más joven del mundo en recibir la eutanasia bajo un marco legal que permite este procedimiento en circunstancias específicas y bajo estrictos controles médicos y legales.



El niño nació prematuramente y desarrolló varias complicaciones

Según el informe oficial citado por Euronews, el menor nació de forma prematura y durante sus primeros meses de vida presentó múltiples complicaciones de salud. Entre los diagnósticos registrados figuraban sepsis, daño cerebral extenso detectado cuando tenía apenas cuatro meses, una forma grave de parálisis cerebral y epilepsia severa. Las autoridades neerlandesas también documentaron que el niño sufría problemas para eliminar las secreciones respiratorias, una condición que aumentaba el riesgo de infecciones y dificultades para respirar. Asimismo, el informe señaló que durante toda su vida no se evidenció ningún progreso en su estado clínico ni signos de recuperación.

De acuerdo con los apartados citados por el medio europeo, los especialistas concluyeron que la condición médica del menor no presentaba perspectivas de mejoría y que los tratamientos disponibles no modificarían el pronóstico de largo plazo.



La decisión fue solicitada por los padres

La información publicada por Euronews señala que los padres acudieron al médico tratante para solicitar que se pusiera fin a la vida del niño cuando quedó establecido que no existían posibilidades de recuperación. El proceso fue evaluado dentro de los mecanismos previstos por la legislación neerlandesa, que contempla revisiones médicas y jurídicas para determinar si se cumplen las condiciones exigidas por la ley. En este caso, las autoridades analizaron la actuación del equipo médico y la documentación relacionada con la condición clínica del paciente. El médico involucrado también quedó bajo revisión de los organismos competentes debido a que se trataba del primer procedimiento conocido realizado bajo la ampliación de la normativa aprobada en 2024.

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La legislación neerlandesa fue modificada en 2024 para permitir la eutanasia en niños gravemente enfermos de entre uno y doce años cuando atraviesen sufrimiento considerado insoportable y sin perspectivas de mejoría médica. La medida amplió el alcance de una normativa que ya regulaba la muerte asistida en otros grupos de edad bajo determinadas condiciones. Países Bajos fue el primer país del mundo en legalizar la eutanasia bajo requisitos específicos en 2002. Desde entonces, cada procedimiento debe ser reportado y revisado por organismos especializados encargados de verificar que se cumplieron los criterios establecidos en la legislación.



La ampliación aprobada hace dos años permitió incluir a niños de edades que anteriormente no estaban cubiertas por la regulación, una decisión que fue seguida con atención por organizaciones médicas, juristas y grupos especializados en bioética. De acuerdo con la publicación de Euronews, medios neerlandeses informaron que el Ministerio Público decidió no presentar cargos contra el médico responsable del procedimiento. La determinación se tomó después de que una comisión de evaluación concluyera que el profesional actuó de acuerdo con las exigencias legales y médicas vigentes.



El propio médico reconoció que enfrentó meses de incertidumbre debido a que se trataba de un caso sin precedentes bajo la nueva regulación. Sin embargo, la revisión oficial concluyó que había actuado con la diligencia requerida por la norma. La divulgación de este caso ha generado nuevas discusiones sobre la aplicación de la eutanasia en menores de edad y sobre los criterios utilizados para determinar cuándo una enfermedad es irreversible y no ofrece posibilidades de recuperación. Entretanto, el expediente se convirtió en el primer antecedente público de la ampliación de la ley neerlandesa para niños entre uno y doce años.

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ÁNGELA URREA PARRA

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