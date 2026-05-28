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Aumentan a 246 las muertes por la epidemia de ébola en el Congo, según la agencia de salud africana

La agencia de salud pública de la Unión Africana reveló las nuevas cifras que tienen sobre el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo.

Por: EFE
Actualizado: 28 de may, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
Aumentan a 246 las muertes por la epidemia de ébola en el Congo, según la agencia de salud africana
Las autoridades sanitarias atienden el brote de ébola en la República Democrática del Congo.
Seros Muyisa/AFP

La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) elevó este jueves a 246 las "muertes sospechosas" registradas por la epidemia del virus del Ébola declarada el pasado día 15 en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

El número de contagios sospechosos se sitúa en los 1.077, con 246 fallecimientos relacionados con este brote”, afirmó el director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Jean Kaseya, en una rueda de prensa virtual desde la capital congoleña, Kinsasa. Kaseya señaló que este brote de ébola, al ritmo actual de contagios, lleva camino de convertirse en “el segundo mayor de la historia” en el mundo, aunque precisó que "no está fuera de control".

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El peor brote de la historia en la RDC -y segundo del mundo- ocurrió entre 2018 y 2020 en la misma región congoleña, donde causó 2.299 muertes, 3.481 casos y 1.162 supervivientes antes de que las autoridades sanitarias lograran contener la transmisión. Hasta el momento, en la actual epidemia se han confirmado 129 casos en la RDC, incluidos 18 fallecimientos distribuidos en 14 zonas sanitarias en las provincias de Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte y Kivu del Sur.

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El brote se propagó también a la vecina Uganda, donde se han confirmado ocho contagios, incluida una muerte por un caso importado de un congoleño, indicaron los CDC de África. Ante la gravedad de la situación, el Gobierno ugandés anunció este miércoles el cierre temporal de su frontera con la RDC para evitar una mayor propagación del virus en su territorio, medida que coincide con la expansión de los controles de otros países fronterizos.

Actualmente tenemos dos países afectados, pero hay once naciones en alto riesgo. Ahora hemos sumado a Somalia a la lista”, añadió el director de los CDC de África, quien aseguró que estas naciones también recibirán apoyo ante cualquier posible contagio.

Respecto a la financiación necesaria para responder a la epidemia, Kaseya recordó que se acordó un montante de 319 millones de dólares por parte de los países de la UA: el 84,1 % para los países afectados y el resto para las naciones en alto riesgo. El presupuesto global estimado para la contingencia asciende a casi 460 millones de dólares, incluidos cerca de 149 millones de socios.

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El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El virus probablemente comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes declararse el brote, según la OMS, que calificó este 17 de mayo la epidemia como "emergencia de salud pública de importancia internacional". Esta emergencia representa el decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976. El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

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AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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