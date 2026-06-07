Aumentan los heridos tras tiroteo durante festival en Estados Unidos; dos están en estado crítico

Las autoridades elevaron a doce la cifra de heridos, entre ellos dos en estado crítico, por un tiroteo este sábado durante un festival comunitario en la ciudad estadounidense de Toledo, estado de Ohio, donde el alcalde de la localidad, Wade Kapszukiewicz, había reportado ocho en un inicio.



El subjefe del Departamento de Policía de Toledo, Joe Heffernan, explicó -en una conferencia de prensa- que el incidente ocurrió, presuntamente, luego de que dos tiradores empezaran a dispararse el uno al otro durante el Old West End Festival, un festejo comunitario, pero aún están en búsqueda de los responsables del incidente.

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El Departamento policial, que había reportado antes el traslado de "muchas víctimas a sitios médicos cercanos" para recibir atención, detalló que los lesionados tienen edades entre los 14 y los 61 años.

El teniente de policía Dan Gerken expresó su alarma ante la magnitud de la violencia. "Doce personas heridas de bala, eso es demasiado... He estado en muchas escenas, pero esto fue mucho más allá de lo normal", expresó.



Por su parte, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, expresó su "preocupación por la situación" al considerar que "los festivales de verano deberían ser espacios seguros para que las familias pasen el tiempo juntas sin miedo a la violencia".



"Confiamos en que los oficiales encuentren a los sospechosos involucrados en este crimen sin sentido", publicó DeWine en la red social X.

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El subjefe de policía de Toledo, Joseph Heffernan agregó que aún no se había detenido a ningún sospechoso y afirmó que parecía haber al menos dos atacantes involucrados y que "probablemente se estaban disparando entre sí".

🇺🇸 | URGENTE: Tiroteo en el Festival Old West End en Toledo, Ohio. pic.twitter.com/TziakCKUYM — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 6, 2026

El Old West End Festival es un popular evento anual de música en vivo, fiestas en la calle y recorridos por casas en un distrito histórico de Toledo.

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El evento contaba con una presencia policial considerable en el momento del tiroteo, dijeron los oficiales.

Los agentes respondieron al reporte del tiroteo a las 17:37 hora local (21:37 GMT) cerca del festejo comunitario entre las avenidas Delaware y Glenwood.

Videos en redes sociales muestran a personas huir de puestos de comida y sitios de venta, tirarse al suelo y esconderse tras sus autos en medio de los disparos.

Estados Unidos ha registrado este año 170 tiroteos masivos que han involucrado a cuatro víctimas o más sin contar al atacante, de acuerdo con el conteo de la organización civil Gun Violence Archive (GVA).

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AGENCIA EFE y AFP