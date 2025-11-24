Tragedia en crucero de Disney: hombre de 73 años que iba a Nueva Zelanda cayó por la borda

Un hombre de 73 años, originario de Melbourne, Australia, murió tras caer por la borda del crucero Disney Wonder el pasado sábado 22 de noviembre, mientras la embarcación se encontraba en tránsito hacia Auckland, Nueva Zelanda. El incidente ocurrió en el Mar de Tasmania durante las primeras horas de la mañana, y aunque se llevaron a cabo extensas labores de búsqueda, no se logró localizar el cuerpo del pasajero. Las autoridades consideran que la muerte no fue sospechosa y se está preparando un informe forense para esclarecer los detalles del caso.

Según informó el medio local 7 News Australia, citando a la Policía de Victoria, el hombre desaparecido residía en el suburbio de Moonee Ponds, en el norte de Melbourne. De acuerdo con la información proporcionada, se cree que el pasajero cayó al mar alrededor de las 4:30 a.m. hora local. A pesar de la rápida respuesta de la tripulación del Disney Wonder, los intentos de rescate durante aproximadamente cinco horas no arrojaron resultados positivos.



Cuerpo del hombre que cayó por la borda sigue desaparecido

"Se sabe que el hombre murió después de saltar de un crucero a las aguas del mar de Tasmania el sábado, alrededor de las 4.30 a.m.", según informó la policía local a medios. Hasta el momento, se desconoce la identidad del hombre.

El capitán del Disney Wonder informó a los pasajeros sobre lo ocurrido y explicó que se había iniciado un operativo para localizar al hombre desaparecido. Mitch Talbot, pasajero a bordo del crucero, comentó que la noticia afectó la atmósfera del viaje: "El capitán subió y actualizó la información del barco y básicamente dijo que había alguien, un pasajero que se había caído por la borda... (pero) que no pudieron encontrarlo. Fue bastante sombrío y un poco inquietante el resto del día. Muchos empleados se tomaron su tiempo".



El Disney Wonder continúa su viaje hacia Auckland, con una llegada prevista para el miércoles 26 de noviembre, un día después de la fecha inicialmente programada. El crucero, que cuenta con capacidad para 1.750 pasajeros distribuidos en 11 cubiertas, estaba realizando un itinerario de cinco noches desde Melbourne, como parte de las operaciones de Disney Cruise Line en Australia. A partir de la temporada 2026/27, el Disney Wonder no regresará a esta zona, aunque la empresa afirmó que seguirán considerando itinerarios futuros para la región.



Mujer pierde la vida en Disney World

El pasado 14 de octubre, una mujer fue hallada sin vida en el famoso lugar. Según la Oficina del Sheriff del Condado de Orange (OCSO), Florida, la causa de muerte de la mujer que estaba dentro del parque fue un "aparente suicidio".



Lo que informó es que la femenina, identificada como Summer Equitz, de 31 años, vivía en el estado de Illinois -a más de 1.600 kilómetros del parque- y había sido reportada como desaparecida por su familia horas antes de que su cuerpo fuera encontrado en Disney World Florida. El informe médico indicó que la mujer murió por "múltiples lesiones por impacto contundente".

Las autoridades llegaron al hotel Contemporary Resort en horas de la noche luego de que algunos huéspedes reportaran haber visto un cadáver. Aunque en un principio se dijo que tal vez la mujer había sido atropellada por el monorraíl del complejo turístico, las autoridades desmintieron esa versión y señalaron que fue un "aparente suicidio".

La muerte de Equitz se sigue investigando por las autoridades, pero hasta ahora se ha podido determinar que la mujer era una gran fan de Disney, especialmente de la película de 'La bella y la bestia' y que tomó un vuelo rumbo a Florida sin avisar a su familia.

