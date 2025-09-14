En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Basel Adra, cineasta palestino ganador del Óscar, denuncia que colonos israelíes asaltaron su casa

Basel Adra, cineasta palestino ganador del Óscar, denuncia que colonos israelíes asaltaron su casa

El codirector del premiado documental No other Land dijo que colonos israelíes también hirieron a sus dos hermanos, y a uno de sus primos, durante un ataque contra su aldea en el sur de Cisjordania ocupada.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 14, 2025 05:21 p. m.
Editado por: William Moreno Hernández
Basel Adra.jpg
Basel Adra
AFP

