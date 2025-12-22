Fallece uno de los creadores de 'Call of Duty' en Estados Unidos: esto es lo que se sabe

Vince Zampella, el aclamado cocreador del gigante de los videojuegos 'Call of Duty', murió en un accidente automovilístico, informaron medios estadounidenses este lunes 22 de diciembre.



¿Cómo falleció el creador de 'Call of Duty'?

Según la emisora local NBC4, el desarrollador y ejecutivo, cuyos estudios han creado algunos de los juegos más vendidos del mundo, murió el domingo mientras conducía su Ferrari por una carretera pintoresca al norte de Los Ángeles.

De acuerdo a la publicación realizada por el periodista y presentador de videojuegos canadiense Geoff Keighley en sus redes sociales, aseguró que el "cocreador de Call of Duty y cofundador de Respawn Entertainment, además de un querido amigo, falleció ayer en un accidente de coche en Los Ángeles". Así mismo, abrió un hilo en el que expresó su admiración y compartió buenos recuerdos junto a Zampella.

"Vince era una persona extraordinaria: un gamer de corazón, pero también un ejecutivo visionario con una capacidad poco común para reconocer el talento y dar a la gente la libertad y la confianza necesarias para crear algo verdaderamente grandioso" mencionó el CEO de 'The Game Awards Inc'.



¿Quién era Vince Zampella?

Zampella fue mayormente conocido por cocrear la franquicia 'Call of Duty' y fundar Respawn Entertainment, estudio donde se crearon algunos de los videojuegos más vendidos del mundo, como lo es 'Titanfall', 'Apex Legends' y los juegos 'Star Wars Jedi'. Después de comenzar en la década de 1990 como diseñador de juegos de disparos, cofundó Infinity Ward en 2002 y ayudó a lanzar 'Call of Duty' en 2003. Activision luego adquirió su estudio.



Tras su partida de Activision en circunstancias polémicas, fundó Respawn en 2010, que Electronic Arts adquirió en 2017. En EA, finalmente se hizo cargo de revitalizar la franquicia 'Battlefield', consolidando su reputación como una de las figuras más influyentes en los juegos de disparos en primera persona modernos.



La importancia de 'Call of Duty'

Call of Duty es uno de los videojuegos más emblemáticos para los amantes de las consolas, ya que esta franquicia de juegos de disparo en primera persona ha cautivado a miles de jugadores desde su debut en 2003, en PlayStation, donde este videojuego ha crecido hasta convertirse en una experiencia que abarca distintos modos de juego como partidas multijugador, modos cooperativos de supervivencia con Zombis, modos gratuitos de Battle Royale y juegos retro estilo arcade.



I cannot believe I am writing this.



Vince Zampella, a titan of the video game industry, the co-creator of Call of Duty and co-founder of Respawn Entertainment, not to mention a dear friend, died in a car crash yesterday in Los Angeles. pic.twitter.com/jW3bT88gsE — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 22, 2025

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL CON INFORMACIÓN DE AFP