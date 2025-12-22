En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Donald Trump ordena la construcción de dos nuevos buques de guerra de EE. UU. con su nombre

Donald Trump ordena la construcción de dos nuevos buques de guerra de EE. UU. con su nombre

Los buques descritos por el mandatario como "acorazados" serán los primeros de la futura "clase Trump" y comenzarán a ser construidos "inmediatamente", según dijo.

Por: EFE
Actualizado: 22 de dic, 2025
Inicialmente, el presidente Trump desplegó tres buques de guerra cerca de las costas venezolanas. Imagen de referencia.
Donald Trump y buques (foto de referencia).
