EMERGENCIA ECONÓMICA
ZULMA GUZMÁN
NUEVO ACCIDENTE ANTIOQUIA
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Nicolás Maduro "tiene que irse", dice secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos

Nicolás Maduro “tiene que irse”, dice secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos

Por su parte, la jefa de Gabinete de la Casa Blanca aseguró que el presidente Trump "quiere seguir volando barcos hasta que Maduro se rinda".

Por: AFP
Actualizado: 22 de dic, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Nicolás Maduro “tiene que irse”, dice secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos
AFP/Presidencia de Venezuela

