Nicolás Maduro “tiene que irse”, dice secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que Nicolás Maduro "tiene que irse" del poder en Venezuela. (Lea también: Lula y Milei chocan por Venezuela: el brasilero teme una “catástrofe” y el argentino apoya a EE. UU.)

Donald Trump anunció a comienzos de diciembre el bloqueo de los "buques petroleros sancionados" que zarpan desde y hacia el país suramericano. Hasta ahora, fuerzas militares estadounidenses han capturado dos barcos y perseguido un tercero.

"No solo estamos interceptando barcos, también enviando un mensaje al mundo de que no puede tolerarse la actividad ilegal en la que participa Maduro; él tiene que irse. Vamos a defender a nuestro pueblo", expresó Noem sobre esos operativos a la cadena Fox News.



La secretaria insistió en que el Gobierno de Maduro "utiliza los dólares" del negocio petrolero para "propagar" drogas que "están matando a la próxima generación de estadounidenses". "Así que no olviden de qué se trata. Este es un enemigo de Estados Unidos contra el cual estamos tomando medidas enérgicas", subrayó.



Washington ha aumentado la presión sobre el líder chavista, a quien acusa de liderar el supuesto Cartel de los Soles, calificado como grupo narcoterrorista, y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita su captura.

Estados Unidos también desplegó una enorme flotilla de buques de guerra en el Caribe, incluyendo al portaaviones más grande del mundo. En las últimas semanas, aeronaves militares han volado sobre aguas cercanas a las costas venezolanas.

El Ejército norteamericano también ha realizado una serie de ataques contra embarcaciones que supuestamente eran usadas para el tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental, con lo que ha destruido cerca de 30 naves y al menos 104 personas han muerto en los ataques.

El gobierno de Estados Unidos no ha entregado información concluyente sobre si dichas embarcaciones transportaban drogas.

La administración de Trump ha insistido en que busca frenar la entrada de drogas en Estados Unidos, pero Susie Wiles, jefa de Gabinete de la Casa Blanca, dijo a la revista Vanity Fair que los bombardeos buscan presionar a Venezuela y aseguró que el presidente "quiere seguir volando barcos hasta que Maduro se rinda".



Con bloqueo de buques petroleros, "amenazan con desestabilizar" a "toda la región"

Maduro advirtió a países de América Latina y el Caribe, así como a los que integran la Asamblea General de la ONU, sobre el impacto en la "economía mundial" que generará el bloqueo ordenado por Estados Unidos. (Lea también: China rechaza incautación de EE. UU. de buques de petróleo en costas de Venezuela: "Sanción ilegal")

Según una carta leída este lunes 22 de diciembre por el canciller venezolano, Yván Gil, el líder del régimen advirtió que las acciones de Estados Unidos -que ha confiscado dos buques que transportaban petróleo venezolano en el mar Caribe- afectarán el suministro de crudo e "incrementarán la inestabilidad de los mercados internacionales".

En este contexto, alertó sobre "una escalada de agresiones" de "extrema gravedad" con efectos, agregó Maduro, no solo en Venezuela, también "amenazan con desestabilizar" a "toda la región".

"El bloqueo y la piratería contra el comercio energético venezolano afectarán el suministro de petróleo y energía, incrementarán la inestabilidad de los mercados internacionales, golpearán las economías de América Latina y el Caribe y el mundo, especialmente en los países más vulnerables", subrayó el chavista, según leyó su canciller en una transmisión del canal estatal VTV.

"La energía no puede convertirse en arma de guerra ni en instrumento de coerción política", agregó Maduro, quien instó a los países destinatarios de la carta a condenar las "acciones de agresión" y a exigir el "cese inmediato del despliegue militar, el bloqueo y los ataques armados" de EE. UU.

También pidió activar los mecanismos del sistema multilateral de Naciones Unidas para sancionar y prevenir estos hechos.

Maduro recordó que el pasado 14 de agosto Estados Unidos ordenó el "mayor despliegue naval y aéreo en el mar Caribe de las últimas décadas" bajo la "supuesta justificación de una operación antidrogas", lo que a su juicio constituye "una amenaza del uso de la fuerza".

"Venezuela no ha cometido acto alguno que justifique esta intimidación militar", defendió el venezolano, quien reafirmó la "vocación de paz" de Venezuela, pero subrayó que el país está preparado para defender su soberanía, su integridad territorial y sus recursos "conforme al derecho internacional".

Este domingo, Estados Unidos realizaba una operación para interceptar a un tercer petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, según medios estadounidenses, un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, de acuerdo con Washington, traficaba "crudo sancionado" dentro de la "flota fantasma" venezolana.

Este es el segundo tanquero que Washington buscaría interceptar este fin de semana bajo las órdenes de Donald Trump y el tercero tras el recrudecimiento de los esfuerzos de Estados Unidos por cortar el flujo de crudo desde Venezuela, dentro de la creciente presión que ejerce la Casa Blanca sobre el régimen de Maduro.

El pasado 10 de diciembre, Estados Unidos incautó el buque sancionado Skipper y confiscó el petróleo venezolano que transportaba.

Según la misiva leída este lunes, estos dos buques contenían alrededor de cuatro millones de barriles de petróleo venezolano, acción con la que Estados Unidos -consideró Maduro- comete "piratería estatal" y que es "una amenaza directa al orden jurídico internacional y la seguridad global".

