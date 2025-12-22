En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Maduro le responde a Trump: "Un presidente no puede estar pensando cómo va a gobernar otros países"

Maduro le responde a Trump: "Un presidente no puede estar pensando cómo va a gobernar otros países"

El presidente venezolano afirmó que a su homólogo estadounidense le "iría mejor con el mundo" si "atendiera los temas" de su país y criticó que dedique, según él, el "70%" de su discurso a Venezuela.

Por: EFE
Actualizado: 22 de dic, 2025
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Maduro y Donald Trump
Nicolás Maduro aseguró que habló con Donald Trump -
Fotos: AFP

