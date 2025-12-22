En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
ZULMA GUZMÁN
NUEVO ACCIDENTE ANTIOQUIA
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Mujer pierde la vida tras ir al sepelio del futbolista Mario Pineida, asesinado en Ecuador

Mujer pierde la vida tras ir al sepelio del futbolista Mario Pineida, asesinado en Ecuador

El conductor del vehículo en el que iba la víctima fatal resultó herido. Se desconoce si el crimen tiene que ver algo con el del jugador ecuatoriano.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 22 de dic, 2025
Comparta en:
Mujer pierde la vida tras ir al sepelio del futbolista Mario Pineida, asesinado en Ecuador
Lugar donde asesinaron al futbolista Mario Pineida -
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad