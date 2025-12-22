Mujer pierde la vida tras ir al sepelio del futbolista Mario Pineida, asesinado en Ecuador

Karen Grunauer, de 39 años, fue asesinada el pasado viernes 19 de diciembre, poco después de que saliera del sepelio del futbolista Mario Pineida, a quien sicarios le quitaron la vida el pasado 17 de diciembre en Ecuador.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Dos personas de nacionalidad extranjera, un hombre y una mujer, fueron capturadas como sospechosas del crimen del jugador y el sujeto reveló cuánto le pagaron para seguir a la víctima.



¿Cómo murió Karen Grunauer?

De acuerdo con la información publicada por medios como Ecuavisa, la mujer salió de La Aurora, en el cantón Daule, donde se llevó a cabo el funeral de Mario Pineida.

Karen se desplazaba en un vehículo junto a otra persona, que era quien manejaba, y cuando transitaba por la avenida 19 de Agosto fue interceptada por otro automotor. Delincuentes armados dispararon varias veces y ella falleció en el lugar. El conductor resultó herido y fue trasladado a un centro hospitalario.



No se ha establecido si el asesinato de la mujer tiene relación con el de Pineida, pero Ecuavisa informó que, si bien no tiene antecedentes penales, sí registra en el sistema de la Judicatura el archivo de dos denuncias presentadas contra ella en la Fiscalía General por intimidación y abuso de confianza.



¿Cuánto le pagaron a uno de los detenidos?

El mismo día de la muerte de Karen Grunauer, las autoridades informaron sobre la detención de dos personas -Cristian P. G. y Jimnery P. B.- quienes presuntamente participaron en el asesinato del futbolista y de una mujer peruana a la que identificaron como Gisella Fernández Ramírez.



El hombre, según publicó el medio citado, le dijo a la Policía que lo contrató alias Katire, un amigo suyo y también extranjero. Le pagaron 200 dólares para seguir a Pineida.

Publicidad

Las cámaras de seguridad revelaron que el sujeto pasó varias veces por el sector en Guayaquil en el que asesinaron al futbolista y una vez que se consumó el hecho, Cristian se dirigió a un hotel, donde horas después fue capturado.



¿Cómo murió Mario Pineida?

Dos sujetos armados -uno con gorra y otro con casco- entraron a una carnicería en la que se encontraba el futbolista.

Al ver a uno de los criminales apuntándole, Pineida alzó las manos, pero al sicario no le importó y le disparó en repetidas ocasiones. El otro hombre atentó contra la vida de la mujer peruana, que también falleció.

Publicidad

El fútbol se ha convertido en un deporte de alto riesgo en Ecuador al estar acosado por sicarios y amenazas de amaño de partidos. Con el asesinato de Pineida, ya son cinco los deportistas muertos este 2025 en ese país.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP