Trump le hace advertencia a Maduro: “Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes 22 de diciembre que el líder venezolano, Nicolás Maduro, sería "inteligente" si eligiera dejar el poder y le advirtió que si "se hace el duro" será "la última vez" que lo haga. (Lea también: Nicolás Maduro “tiene que irse”, dice secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Al ser preguntado en una rueda de prensa en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, sobre si la estrategia de Estados Unidos es derrocar a Maduro, Trump respondió: "Creo que probablemente sí. No puedo asegurarlo. Eso depende de él. De lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente si lo hiciera. Pero ya lo averiguaremos"

Al ser cuestionado sobre por qué Maduro debería tomarse en serio la amenaza de que Estados Unidos atacaría “pronto” dentro del territorio venezolano, Trump advirtió que habría consecuencias si el líder venezolano "se hace el duro".



"Puede hacer lo que quiera. Es lo que él decida hacer. Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo", declaró. (Lea también: Lula y Milei chocan por Venezuela: el brasilero teme una “catástrofe” y el argentino apoya a EE. UU.)



Trump reiteró, sin presentar pruebas, su acusación de que el régimen de Maduro está inundando a Estados Unidos de drogas y criminales provenientes de las cárceles venezolanas.

Publicidad

Sus declaraciones se producen en medio del incremento de la tensión con Caracas por la orden de Trump de bloquear la entrada y salida de Venezuela de buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

En la rueda de prensa, dijo que Estados Unidos se quedará con los 1,9 millones de barriles de petróleo del buque confiscado el pasado 10 de diciembre. "Nos los quedaremos. Puede que nos los quedemos, los vendamos o los mantengamos en nuestras reservas estratégicas. Nos los quedaremos y los buques también", expresó.

Publicidad

También afirmó que ha hablado con compañías petroleras estadounidenses sobre Venezuela, aunque no dio más detalles al respecto.

Hasta ahora, el objetivo oficial de la estrategia del Gobierno estadounidense hacia Venezuela es frenar el narcotráfico y recuperar los "derechos petroleros" de las empresas estadounidenses, pero no habla abiertamente de deponer a Maduro.

Estados Unidos afirmó el domingo que mantiene una "persecución activa" para interceptar un tercer petrolero cerca de las costas venezolanas, luego de que Trump anunciara un bloqueo a la entrada y salida de Venezuela de todos los buques sancionados.

El bloqueo petrolero fue ordenado tras meses de despliegue militar estadounidense en el Caribe, destinado a interceptar embarcaciones presuntamente cargadas de drogas que Washington vincula con el Gobierno de Maduro, a quien acusa de liderar el llamado Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente.

Publicidad

Por su parte, Maduro ha acusado a Estados Unidos de piratería por la incautación de buques con crudo venezolano y ha anunciado acciones para que estos actos no queden impunes, entre ellas una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU.



Maduro afirma que Trump dedica el 70% de su discurso a Venezuela

El venezolano manifestó que un mandatario "no puede estar pensando en cómo va a gobernar a otros países", al criticar que Trump dedica, según él, el "70 %" de su discurso a Venezuela.

"Un presidente no puede estar pensando en otro país u otros países, un presidente no puede estar pensando cómo va a gobernar otros países. Imagínate que yo perdiera mi tiempo, en vez de ser presidente de Venezuela, pensando en meterme con otros países en buscarle problemas y líos a otros países, en querer gobernar el mundo, ¿verdad? Lo estaría haciendo muy mal", dijo Maduro en un evento con productores en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV)."Cada presidente en lo suyo", añadió.

Publicidad

Sobre el bloqueo petrolero de Donald Trump, el venezolano aseveró que "nosotros somos gente seria, cuando firmamos un contrato, de acuerdo a la Constitución y la ley, eso se cumple, llueva, truene o relampaguee, como está pasando con Chevron. ¡Llueva, truene y relampaguee!".

"Más allá de los conflictos circunstanciales, momentáneos, que podamos tener con la toda la administración, con Chevron se cumple a rajatabla el contrato. Somos gente seria, porque somos gente digna", continuó.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP