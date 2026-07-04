Bebé de 18 meses fue hallado con vida en una morgue tras ser declarado muerto por un médico

En Arizona, Estados Unidos, en una morgue se vivió uno de los hechos más desconcertantes cuando un trabajador encontró a un bebé de 18 meses con vida. El pequeño llegó al lugar tras haber sido reportado como muerto por un médico.

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Los hechos ocurrieron en la morgue del hospital Mercy Gilbert, cuando una de las trabajadoras se percató de que el bebé estaba respirando. Tan solo cinco horas antes, el médico identificado como Aryan Toosi había declarado muerto al niño.



¿Qué fue lo que pasó?

Según el informe de las autoridades, difundido por medios locales como ABC15, el menor de 18 meses llamado Vincent Lorenzo Fiordilino llegó de urgencias al hospital en brazos de sus padres. A las 6:20 de la noche, luego de algunas horas de atención, el médico Toosi lo declaró muerto.

El motivo por el que el menor fue llevado por urgencias fue porque sus padres ese día lo encontraron flotando boca abajo en la piscina de la casa familiar. Todo ocurrió en un descuido y varios uniformados acompañaron a los padres a llevar al niño al hospital y verificar su situación.



A pesar de que los agentes informaron que en el trayecto al hospital observaron señales de vida del menor, luego de un tiempo vieron al niño ser trasladado a la morgue a pesar de sus objeciones. “Si no hay objeciones, me gustaría declarar la hora de la muerte. Hora de la muerte: 18:20”, expresó el médico según registraron las cámaras corporales de los agentes.



Uno de los agentes detalló en el informe que escuchó cuando una enfermera dijo que el menor tenía pulso y que se lo manifestó al doctor, pero este le respondió de manera grosera. "Me dijo de manera arrogante que él era el médico, que él tenía el título de médico, que había estudiado medicina por algo y que lo dejara hacer su trabajo", señaló.

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Otro detalle importante del caso es que en el informe los oficiales indicaron que, incluso después de la declaración del médico, seguían notando señales de vida en el niño. Notaron, según ellos, "la liberación de aire fue audible y visible ... también se escuchaba como si estuviera jadeando". Sin embargo, no pudieron hacer nada ante la declaración del médico y el menor fue trasladado a la morgue.

Un paramédico de la Oficina del Médico Forense del Condado Maricopa fue el encargado de llevar al niño de 18 meses a la morgue. Sin embargo, mientras realizaba el trabajo se encontró con que el niño estaba respirando. Al emitir la alerta, el menor fue transportado inmediatamente por vía aérea al Hospital Infantil de Phoenix.

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Las autoridades estadounidenses se encuentran investigando toda la situación para establecer responsabilidades, en un informe revelaron que, aunque el niño podría tener daño cerebral, ya fue dado de alta del hospital.

AZ Family reveló que los padres de Vincent podrían enfrentar cargos por abuso infantil, debido a los hechos previos a la hospitalización. Por otro lado, KPNX hizo públicos los informes del estado de los padres cuando encontraron al menor en la piscina y señalaron que “parece que el estado mental de ambos estaba inhabilitado por el consumo de sustancias”.

Sin embargo hasta ahora no hay registros de que el médico Aryan Toosi haya sido sancionado por lo ocurrido. "Realizamos una revisión exhaustiva de todos los aspectos de la atención brindada para esclarecer lo sucedido y realizar cambios significativos para mejorar nuestra atención", señalaron en un comunicado del portavoz del Centro Médico Mercy Gilbert.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co