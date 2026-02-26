En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ENCUESTA INVAMER
ANA GUETÍO
VOLCÁN EN ANTIOQUIA
BANCOLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Hillary Clinton dice estar segura de que su esposo, Bill Clinton, no sabía de crímenes de Epstein

Hillary Clinton dice estar segura de que su esposo, Bill Clinton, no sabía de crímenes de Epstein

Al término de una audiencia ante una comisión de investigación del Congreso sobre el caso del fallecido delincuente sexual convicto, la exjefa de la diplomacia estadounidense respondió a preguntas de periodistas.

Por: EFE
Actualizado: 26 de feb, 2026
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Hillary Clinton y Epstein.
Hillary Clinton y Epstein.
AFP

La exjefa de la diplomacia estadounidense Hillary Clinton afirmó este jueves que su esposo, el expresidente Bill Clinton, no sabía nada de los crímenes del fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, al término de una audiencia ante una comisión de investigación del Congreso. A la pregunta de una periodista: "¿Está usted 100% segura de que el expresidente no sabe nada de los crímenes de Jeffrey Epstein?", Hillary Clinton respondió: "Sí, lo estoy".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Noticia en desarrollo.

Últimas Noticias

  1. Delcy Rodríguez prometió al gobierno Trump su cooperación cuando cayera Maduro, según The Guardian
    AFP
    MUNDO

    Venezuela: presidenta (e) Delcy Rodríguez llamó "socio y amigo" a Trump y pidió cese de sanciones

  2. Nicolás Maduro.
    Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos.
    AFP
    MUNDO

    Nicolás Maduro pide desestimar su caso en Estados Unidos tras negarle licencia para pagar su defensa

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Jeffrey Epstein

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad