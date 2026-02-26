Hillary Clinton dice estar segura de que su esposo, Bill Clinton, no sabía de crímenes de Epstein

La exjefa de la diplomacia estadounidense Hillary Clinton afirmó este jueves que su esposo, el expresidente Bill Clinton, no sabía nada de los crímenes del fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, al término de una audiencia ante una comisión de investigación del Congreso. A la pregunta de una periodista: "¿Está usted 100% segura de que el expresidente no sabe nada de los crímenes de Jeffrey Epstein?", Hillary Clinton respondió: "Sí, lo estoy".

Noticia en desarrollo.