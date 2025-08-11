Boxeadores murieron con tan solo horas de diferencia tras sufrir lesiones cerebrales en pelea

El mundo del boxeo profesional está conmocionado y de luto tras las sorpresivas muertes de dos boxeadores con tan solo unas horas de diferencia. Shigetoshi Kotari y Hiromasa Urakawa, ambos de 28 años y boxeadores profesionales japoneses, murieron luego de enfrentar complicaciones de salud tras pelear. Lo curioso es que cada uno estaba en competencias diferentes, pero sufrieron las mismas consecuencias con tan solo unas horas de diferencia.

Ambos deportistas se encontraban compitiendo en el Korakuen Hall de Tokio y cada uno llevó a cabo una pelea con diferentes contrincantes. En los dos casos, los jóvenes de 28 años abandonaron el cuadrilátero con lesiones cerebrales y, tras recibir atención médica, ninguno sobrevivió.



Muerte de boxeadores en Japón

Shigetoshi Kotari era una joven promesa del ring. El trágico desenlace del joven de 28 años se produjo pocos días después de su última pelea, disputada el pasado 2 de agosto en Tokio, cuando, tras el combate, Kotari perdió el conocimiento y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital.

Los exámenes médicos revelaron una grave hemorragia cerebral, lo que obligó a los especialistas a practicarle una cirugía cerebral de emergencia por un hematoma subdural,. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, el boxeador no logró recuperarse de las lesiones sufridas durante la contienda y murió el pasado 8 de agosto. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Organización Mundial de Boxeo (WBO) a través de sus redes oficiales, donde expresaron su pesar: “Descansa en paz. El mundo del boxeo llora la trágica partida del peleador japonés, quien sucumbió a las lesiones que sufrió durante la pelea por el título”.

La carrera de Kotari, marcada por disciplina y determinación, se apagó en su mejor momento. En su última pelea, Katori se enfrentó contra el boxeador Yamato Hata, también de nacionalidad japonesa, y con quien disputaba el título de la Federación Oriental y Pacífica de Boxeo. El encuentro terminó empatado luego de 12 asaltos.

Pero esa no fue la única tragedia que enfrentó el mundo del boxeo, el sábado 9 de agosto, tan solo unas horas después de la muerte de Shigetoshi Kotari, falleció su colega Hiromasa Urakawa, también de 28 años y quien también había participado en el evento en Tokio y resultó gravemente herido.

Urakawa también sufrió una grave lesión cerebral en su combate contra Yoji Saito el pasado 2 de agosto. El deportista profesional perdió por knockout y, de inmediato, fue trasladado a un centro médico, donde se le practicó una craneotomía en un intento desesperado por salvarle la vida. Desafortunadamente, al igual que su colega no sobrevivió a la herida causada.

La Organización Mundial de Boxeo (WBO) lamentó públicamente el fallecimiento y recordó que esta tragedia llega apenas horas después de la muerte de Shigetoshi Kotari, quien sufrió lesiones fatales durante su pelea en la misma cartelera. “Extendemos nuestras más profundas condolencias a las familias, amigos y a la comunidad del boxeo japonés durante este momento increíblemente difícil”, expresó la entidad en redes sociales.

Ante la conmoción, la Comisión de Boxeo de Japón anunció medidas inmediatas y, a partir de ahora, todas las peleas por el título de la OPBF se reducirán de 12 a 10 asaltos, con el objetivo de minimizar riesgos y reforzar la seguridad de los atletas en el ring.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL