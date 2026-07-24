Buscan origen de ciclosporiasis en EE. UU., infección con 11.573 casos posibles: México reportó 3

La investigación del origen del brote de ciclosporiasis, infección parasitaria de diarrea severa, se amplió este viernes 24 de julio a nueve estados en Estados Unidos, donde hay 11.573 casos posibles a nivel nacional, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La agencia federal añadió en su indagatoria a los estados de Illinois, Kansas, Oklahoma y Pensilvania, que se suman a Indiana, Kentucky, Ohio, Virginia Occidental, Ohio y Michigan, el más afectado con 7.664 infecciones registradas por las autoridades estatales.

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El reporte de los CDC indicó que un total de 1.947 personas infectadas con el parásito Cyclospora "informaron haber estado expuestas a Taco Bell", franquicia estadounidense de comida rápida, en estos nueve estados, además de pacientes en otras regiones que dijeron haber viajado a las zonas afectadas. El organismo federal reconoció que es "probable que la cifra real de personas enfermas en este brote multiestatal sea mayor que la cifra reportada, y es posible que el brote no se limite a los estados con enfermedades conocidas", mientras autoridades locales de cerca de 40 estados indagan posibles infecciones. (Lea también: Alerta sanitaria en EE. UU. por brote de parásito que causa "diarrea explosiva")



Hipótesis sobre el origen de la infección

Las autoridades federales estadounidenses vinculan el brote a lechuga iceberg cultivada en Guanajuato, en el centro de México, que después distribuyó la compañía Taylor Farms, de California, a establecimientos como Taco Bell. Pero la Secretaría de Salud del país azteca informó el jueves que los análisis para detectar ciclosporiasis en lechugas de la planta de Taylor Farms en el país arrojaron resultados negativos. La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) indicó que las pruebas se realizaron del 18 al 20 de julio en una visita "de inspección y verificación sanitaria a la planta". Ante la gravedad del caso, la Cofepris informó que "levantó diez muestras de lechuga iceberg: 5 completas presentes en el establecimiento y 5 muestras de producto terminado: lechuga picada, lavada y desinfectada", así como "cuatro muestras de agua para determinación microbiológica y fisicoquímica básica". También explicó que Taylor Farms cuenta con un sistema de trazabilidad de productos y materias primas que permitió a las autoridades de Estados Unidos identificar el origen del producto y rastrear un lote retenido en la aduana de Laredo, en Texas, el cual nunca ingresó a territorio estadounidense. “De ese lote se obtuvo la muestra que posteriormente arrojó un resultado falso positivo”, aclararon las autoridades de salud.

Algunos estados de EE. UU. indagan otras fuentes, como el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, que el viernes pasado expuso que los casos locales de ciclosporiasis "parecen no estar asociados con el brote en otros estados que involucra a Taco Bell". Los funcionarios están investigando también el cilantro y el perejil como posibles fuentes de la enfermedad.



¿Cuáles son los síntomas de la ciclosporiasis?

El parásito en cuestión causa ciclosporiasis, cuyo principal síntoma es diarrea severa y frecuente, junto con pérdida de apetito, pérdida de peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómitos, detallaron los CDC. La enfermedad no suele transmitirse de persona a persona, es más frecuente en los meses de calor, de mayo a agosto, y suele originarse de frutas y verduras contaminadas. La infección "también puede derivar en un síndrome recurrente, en el que los síntomas desaparecen y luego reaparecen", advierte la Asociación Médica Estadounidense.



El Centro de Investigación y Políticas sobre Enfermedades Infecciosas (CIDRAP) de la Universidad de Minesota ha advertido que se desconoce el verdadero número de casos porque desde julio de 2025 los CDC hicieron que el seguimiento de Cyclospora fuese opcional.



Entretanto, en México se reportaron tres casos de Cyclospora, aunque se descartó la existencia de un brote de esta enfermedad y se aseguró que, hasta ahora, tampoco hay evidencia que vincule los casos detectados en Estados Unidos. “Esos casos son habituales. O sea, no, no se sale de la epidemiología común y corriente. No tenemos un brote de Cyclospora, por lo tanto”, afirmó el secretario de Salud, David Kershenobich, durante la conferencia de prensa presidencial. “El estatus de los pacientes es adecuado, se recuperan. Esto es un episodio diarreico severo, pero que no tiene por sí mortalidad”, afirmó.

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El secretario añadió que la enfermedad responde muy bien al tratamiento con una medicina que se llama trimetoprim. Asimismo, destacó que no se han reportado muertes entre los casos detectados en Estados Unidos y aseguró que México mantiene “una vigilancia epidemiológica muy activa en el país tratando de estar pendientes y atender esto”.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP