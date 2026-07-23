Mujer con cáncer falleció tras ser sometida por error a una cirugía destinada a otro paciente

Lo que debía ser una hospitalización para tratar una obstrucción intestinal causada por la reaparición de un cáncer de colon terminó convertido en un caso que hoy es investigado por las autoridades médicas de Brasil. Jandira Marina Dias Braga, una mujer de 76 años, fue sometida por error a una cirugía que estaba programada para otro paciente y falleció tres días después. Mientras el hospital sostiene que el procedimiento no modificó su pronóstico clínico, la familia asegura que su estado de salud empeoró tras la intervención y anunció acciones legales.

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El caso ocurrió en el Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas, en el estado de São Paulo. Este 23 de julio, el Consejo Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) confirmó la apertura de una investigación para establecer la actuación de los médicos involucrados en el procedimiento realizado el pasado 8 de junio.

Una cirugía destinada a otra persona

Jandira permanecía hospitalizada debido a una obstrucción intestinal provocada por la reaparición de un cáncer de colon. De acuerdo con el historial médico al que tuvo acceso la prensa brasileña G1, esa noche fue llevada al quirófano y sometida a una gastrostomía endoscópica, procedimiento que consiste en colocar una sonda directamente en el estómago para facilitar la alimentación o el drenaje de líquidos.



La intervención comenzó a las 6:45 p.m. y terminó a las 7:20 p.m. La equivocación solo fue descubierta al finalizar la cirugía, durante el cambio de turno, cuando el personal verificó que el paciente para quien estaba programado el procedimiento continuaba en su habitación y revisó la pulsera de identificación de Jandira.



Según relató Camila Dias Barozzi, nieta de la mujer, la familia fue convocada a una reunión con directivos del hospital, quienes reconocieron lo ocurrido.

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"Cuando llegamos, estaban allí el director clínico y el director del centro quirúrgico. Dijo que eso nunca había sucedido en su carrera y que habían llevado a mi abuela al centro quirúrgico y la habían operado en lugar de otro paciente", recordó.

La familia cuestiona la explicación del hospital

La dirección del centro asistencial explicó a los familiares que la intervención había representado un "beneficio clínico" porque permitió drenar los líquidos acumulados por la obstrucción intestinal. Sin embargo, la familia rechaza esa conclusión.

"Al día siguiente, empezó a escupir un líquido que parecía heces y a vomitar. Así que lo que me había dicho que sería beneficioso no lo fue", aseguró la nieta. También afirmó que, tras la cirugía, la salud de Jandira presentó un deterioro.

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"Comenzó a tener taquicardia y presentó síntomas de sepsis justo después de la intervención. Fue entonces cuando su estado clínico se deterioró significativamente".De acuerdo con los registros médicos, al día siguiente del procedimiento la paciente presentó confusión mental, hipotensión, disminución de la saturación de oxígeno y alteraciones del ritmo cardíaco, por lo que fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos (UCI).

El equipo médico evaluó posibles cuadros de sepsis y tromboembolismo pulmonar. Posteriormente, la familia y los médicos acordaron continuar con cuidados paliativos, sin medidas invasivas. Jandira falleció el 11 de junio a las 7:30 de la noche.

La investigación continúa

Hace doce años, Jandira había superado un cáncer de colon tras una cirugía y un tratamiento de quimioterapia. Según su familia, el nuevo diagnóstico correspondía a un cáncer primario sin metástasis y el plan médico contemplaba iniciar un nuevo ciclo de quimioterapia.

"Todo iba bien para comenzar una nueva quimioterapia, que, según su oncólogo, era un cáncer sin metástasis, por lo que iba a desaparecer y ella iba a volver a tener una vida normal", expresó su nieta.

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Camila también anunció que la familia acudirá a la justicia para buscar responsabilidades y promover cambios en los protocolos quirúrgicos del hospital.

"Me prometí a mí misma que no iba a dejar pasar esto".Por su parte, el Hospital Beneficência Portuguesa admitió que se presentó un "evento adverso relacionado con la atención brindada a un paciente", informó que abrió una investigación interna, adoptó medidas administrativas contra los profesionales involucrados —incluidos despidos— y reforzó sus protocolos de seguridad.

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La institución sostuvo que una evaluación médica y técnica concluyó que "el procedimiento realizado no alteró el pronóstico del paciente". Entretanto, el Consejo Regional de Medicina de São Paulo programó una audiencia para continuar con la investigación del caso y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el error.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co