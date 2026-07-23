Una niña de 13 años habría sido asesinada en una academia militar: ya hay una capturada

Mientras que la madre de Dafne Zapata afirma que su hija habría sido víctima de tortura, la necropsia señala que la niña de 13 años murió por asfixia por sumersión en el campamento donde fue enviada. El caso de esta menor de edad ha causado revuelo por las misteriosas circunstancias en las que perdió la vida en una academia militarizada en México. Hasta ahora, solo una persona ha sido capturada.

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El campamento está ubicado en Ciudad Madero, en el estado de Tamaulipas, donde se realizaba un campamento de verano que estaba programado hasta el 21 de julio de 2026. Se trata de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. Dafne había llegado con su mamá desde el municipio de El Mante. Pero, a medida que la niña permanecía sola en el campamento, las cosas parecieron empeorar.

La primera señal de alarma fue un video que la encargada del área femenina de la academia envió a la madre, en el que se veía a Dafne con un morado visible en el rostro. Según el personal del campamento, la menor se habría caído y también se habría desmayado, supuestamente por una descompensación en la presión arterial. "Hola mami, me caí... estoy bien", fue lo único que le dijo Dafne a su mamá, Alejandra Quintos, en otro video.



El 16 de julio es el día clave para la investigación. Univisión cita testimonios de las compañeras de Dafne, quienes recuerdan que la menor tenía dolores y lesiones cuando se encontraba en unas escaleras de la academia. Ahí fue cuando los instructores la habrían separado del grupo. Horas más tarde, Alejandra recibió una llamada de la academia diciendo que su hija tenía tos. Una hora después, recibió una segunda llamada en la que le informaban que la menor se había desvanecido y que ya no tenía signos vitales. La madre pidió que su hija fuera trasladada a un centro médico, pero solo recibió la devastadora confirmación: su niña había muerto en el campamento.



Luego llegaron las denuncias. Al parecer, el cuerpo de Dafne habría sido manipulado por personas de la academia antes de que las autoridades fueran notificadas para realizar el peritaje. Con los exámenes forenses, el caso tomó un giro aún más extraño. La necropsia arrojó que Dafne murió por asfixia por sumersión, conclusión a la que se llegó por la presencia de exceso de agua en sus pulmones. Además, presentaba un traumatismo craneofacial. Lo que llama la atención es que la academia no contaba con una piscina donde esto pudiera haber ocurrido. Tras la muerte de Dafne, comenzaron a conocerse denuncias de otros estudiantes, quienes hablaron de presuntos castigos considerados inhumanos y maltratos físicos dentro de la institución.

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La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas está investigando la muerte de Dafne bajo el protocolo de feminicidio y habría cinco personas que podrían ser vinculadas al proceso, entre ellas instructores, directivos y otros posibles responsables.

“Hay una persona detenida, pero eran cinco. Son cinco personas implicadas, adultas, que estaban al lado del cuerpo de una niña. Ya están haciendo su trabajo, pero faltan cuatro y no nos vamos a callar”, declaró recientemente Alejandra.

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Y es que este 23 de julio fue capturada una mujer identificada como Danna Yanina, de 18 años, conocida en el campamento como "Estrellita", una de las instructoras que ahora es señalada por la propia madre de Dafne como una de las principales responsables.

María Paula Rodríguez Rozo

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