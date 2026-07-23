ADN hallado en garaje del rapero D4vd pertenecería a Celeste Rivas, según perito de la Policía

Un nuevo elemento fue presentado durante la audiencia preliminar contra el rapero D4vd, nombre artístico de David Anthony Burke, quien enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos por la muerte de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 14 años. En esta ocasión, un peritaje expuesto ante el tribunal indicó que muestras de sangre encontradas en el garaje del artista corresponden al ADN de la menor.



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La información fue entregada por Samantha Tosch, criminalista del Departamento de Policía de Los Ángeles y especialista en análisis de ADN, quien declaró que las pruebas biológicas recolectadas en distintos objetos del garaje coincidieron con el perfil genético de Celeste Rivas Hernández.

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El peritaje fue presentado durante la audiencia preliminar

Durante su declaración, Tosch explicó que el ADN de la adolescente fue identificado en una alfombrilla de goma negra, una lona verde, un conector de carga para un vehículo Tesla y una máquina de remo ubicados en el garaje de la vivienda de Burke, en Hollywood Hills.

La especialista, quien indicó contar con 18 años de experiencia en la unidad de ADN del laboratorio forense de la Policía de Los Ángeles, también informó que en el lugar fue hallada una bolsa de basura doble. Según su testimonio, la bolsa exterior contenía material genético de cuatro personas, entre ellas Burke, mientras que en la bolsa interior se encontraron toallitas con ADN correspondiente a Celeste Rivas Hernández.



Las pruebas fueron presentadas como parte de la audiencia preliminar, etapa en la que el tribunal analiza las evidencias reunidas por la Fiscalía antes de decidir si el caso continúa hacia juicio.



La Fiscalía mantiene las acusaciones contra el cantante

De acuerdo con los fiscales, Burke está acusado de asesinar a la adolescente el 23 de abril de 2025 en su residencia de Hollywood Hills. La acusación sostiene que posteriormente habría desmembrado el cuerpo utilizando una motosierra y otras herramientas, antes de deshacerse de los restos.

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El artista enfrenta cargos por asesinato, abuso sexual continuado de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos. Hasta el momento, estas acusaciones hacen parte del proceso judicial y deberán ser evaluadas por la justicia.

Según la investigación presentada por la Fiscalía, los restos de Celeste fueron encontrados el 8 de septiembre de 2025 dentro del compartimiento delantero de un vehículo Tesla que había sido incautado a Burke.

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Los fiscales también señalaron que presuntamente se adquirieron por internet diversos artículos que, según su teoría del caso, habrían sido utilizados para deshacerse del cuerpo, entre ellos palas, motosierras, bolsas para cadáveres y elementos de limpieza.

También fue analizada la ropa de la adolescente

Durante la misma audiencia compareció otra criminalista del Departamento de Policía de Los Ángeles, Lisa LaHendo, quien explicó que examinó las prendas que, según la investigación, llevaba la adolescente al momento de su muerte.

La experta describió que las prendas, entre ellas calcetines, ropa interior, un top y unas licras negras, se encontraban "muy sucias, llenas de insectos", además de presentar "un olor muy fuerte", estar "muy mojadas y en mal estado".

Mientras tanto, la Fiscalía sostiene que Burke y Celeste Rivas Hernández mantenían una relación desde años atrás y que el presunto crimen ocurrió después de una discusión.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co