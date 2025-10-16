En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Buzeira, influencer con más de 15 millones de seguidores, cae en operativo contra narcotráfico

Buzeira, influencer con más de 15 millones de seguidores, cae en operativo contra narcotráfico

El desarrollador de contenido habría recibido transferencias en criptomonedas desde el extranjero, una de las estrategias usadas por la red delincuencial para lavar dinero, según autoridades.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 16 de oct, 2025
Tomadas de la cuenta de Instagram de Buzeira

