En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
MUNDIAL 2026
LILIANA CRUZ
PICO Y PLACA BOGOTÁ
BOYACÁ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Padre asesina a su hijo y luego se quita la vida: esto se sabe del caso que conmociona a Puerto Rico

Padre asesina a su hijo y luego se quita la vida: esto se sabe del caso que conmociona a Puerto Rico

Un hombre de 84 años es señalado de asesinar a su hijo de 57 con un arma de fuego. La Policía de Puerto Rico investiga la causa de los hechos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 6 de dic, 2025
Comparta en:
Escena del crimen festival lapu lapu
Escena del crimen.
DON MACKINNON/AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad