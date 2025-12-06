Padre asesina a su hijo y luego se quita la vida: esto se sabe del caso que conmociona a Puerto Rico

Las autoridades en Puerto Rico están investigando un caso que apunta a ser una grave manifestación de violencia intrafamiliar luego de ser notificados del hallazgo de dos cadáveres con heridas de bala en una residencia de la urbanización Praderas en Cataño.



Los hechos, reportados el miércoles 3 de diciembre de 2025, han conmocionado a la comunidad, quienes afirman que es la primera vez que se registra un caso así en la zona. Las víctimas fueron identificadas como Hipólito Colón Velázquez, de 84 años, y su hijo, Gerardo Colón Román, de 57.



¿Cómo sucedieron los hechos?

Según las declaraciones dadas por el teniente de la policía, J. Carrión, el "padre le hace una detonación a su hijo en el área del rostro y, posteriormente, se priva de la vida". Ambos hombres presentaban impactos de proyectil de bala. Adicionalmente, al momento de llegar al recinto, las autoridades comunicaron a la opinión pública que los cuerpos se encontraban ubicados en uno de los cuartos de la residencia y fue otro hijo y hermano de las víctimas quien encontró los cuerpos sin vida. La evidencia preliminar sugiere un patrón de asesinato-suicidio, dado que el cuerpo del padre, Hipólito Colón Velázquez, fue encontrado sosteniendo un arma de fuego en una de sus manos.

"Entendemos que el padre es quien le dispara a su hijo y posteriormente se priva de la vida, por lo que nos presenta la escena", agregó el teniente. El caso sigue estando en investigación por las autoridades correspondientes para esclarecer la causa de los hechos y si alguno de los dos hombres poseía licencia para el porte de armas.

Según lo publicado por medios locales de Puerto Rico, agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón encabezan la investigación. A raíz de este suceso, la Policía de Puerto Rico ha hecho hincapié en la importancia de buscar ayuda profesional ante situaciones de crisis emocional.



¿Que hacer en situaciones de crisis emocional?

Para Colombia, la Policía Nacional ha desarrollado una línea de apoyo emocional, la cual está disponible para la ciudadanía 24/7, por parte de profesionales en psicología. La línea de apoyo emocional 018000-910588, un canal exclusivo para los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional.



Esta es una herramienta gratuita que busca garantizar una atención de calidad completamente confidencial y articula sus servicios con las Unidades Prestadoras de Salud del territorio nacional. Los servicios que puede encontrar en esta son contención emocional, escucha activa, primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis y detección temprana de conductas de riesgo como violencia, consumo de sustancias psicoactivas e ideación suicida.

