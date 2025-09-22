Retiran camarón crudo del mercado por posible contaminación radioactiva: 85.000 productos afectados

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, conocida por las siglas FDA, dio a conocer que tres productos de una reconocida marca están siendo retirados del mercado debido a la posible contaminación de un isótopo radiactivo del cesio. Esta alerta sanitaria, en la que informan de productos de camarón crudo, fue emitida el pasado viernes 19 de septiembre.

La empresa AquaStar, con sede en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, es la fabricante de los productos de la alerta. La empresa, establecida en 1990, está especializada en productos de mar. "Nuestros empleados son expertos en abastecimiento, procesamiento, desarrollo de productos, marketing y ventas. Operamos en 17 países de todo el mundo para obtener y procesar los mejores productos posibles", se lee en la página web de la empresa.

¿De qué se trata la alerta sanitaria?

Los productos de camarón crudo de la alerta podrían haber sido preparados, envasados o almacenados en condiciones insalubres, lo que podría haberlos contaminado con el isótopo radiactivo cesio-137 (Cs-137). "Es un radioisótopo sintético del cesio. Las trazas de Cs-137 están ampliamente distribuidas y pueden estar presentes en el medio ambiente en niveles basales y en niveles más elevados en el agua o los alimentos cultivados, criados o producidos en zonas con contaminación ambiental", explicó la FDA.



La entidad federal aseguró que el principal efecto preocupante para la salud por el consumo del camarón crudo es que tras una exposición prolongada y repetida a dosis bajas del Cs-137 hay un mayor riesgo de cáncer, derivado del daño al ADN de las células vivas del cuerpo. Estos son los productos que han sido retirados paulatinamente de varias cadenas de supermercados:



Aproximadamente 49,920 bolsas (peso neto 2 lb) de camarones crudos Colossal EZ Peel.

Aproximadamente 18,000 bolsas (peso neto 2 lb) de camarones cocidos medianos pelados sin cola.

Aproximadamente 17,264 bolsas (peso neto 1.25 lb) de brochetas de camarones crudos pelados con cola.

"El camarón crudo afectado se vendió en Baker's, City Market, Dillons, Food 4 Less, Foodsco, Fred Meyer, Fry's, Gerbes, Jay C, King Soopers, Kroger, Mariano's, Metro Market, Pay Less Supermarkets, Pick 'n Save, Ralphs, Smith's y QFC en AK, AL, AR, AZ, CA, CO, GA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MI, MO, MS, MT, NE, NM, NV, OH, OR, SC, TN, TX, UT, VA, WA, WI, WV y WY entre el 12 de junio de 2025 y el 17 de septiembre de 2025". La FDA está investigando informes de contaminación por cesio-137 en contenedores de envío y productos de camarón congelado procesados por PT. Bahari Makmur Sejati (que opera como BMS Foods) de Indonesia.

Datos de los productos retirados por posible contaminación radioactiva

El camarón crudo Colossal EZ Peel de Kroger retirado del mercado pesa 1.25 kg. 2 lbs., envasado en bolsa transparente con los siguientes códigos:



UPC 20011110643906, código de lote 10662 5085 10, Consumir preferentemente antes del: 03/26/27

UPC 20011110643906, código de lote 10662 5097 11, Consumir preferentemente antes del: 04/07/27

UPC 20011110643906, código de lote 10662 5106 11, Consumir preferentemente antes del: 04 16 27

UPC 20011110643906, código de lote 10662 5107 10, Consumir preferentemente antes del: 04 17 27

UPC 20011110643906, código de lote 10662 5111 11, Consumir preferentemente antes del: 04 21 27

UPC 20011110643906, código de lote 10662 5112 10, Consumir preferentemente antes del: 04 22 27

UPC 20011110643906, código de lote 10662 5113 10, Consumir preferentemente antes del: 04 23 27

UPC 20011110643906, código de lote 10662 5113 11, Consumir preferentemente antes del: 04 23 27

UPC 20011110643906, código de lote 10662 5114 10, Consumir preferentemente antes del: 04 24 27

UPC 20011110643906, código de lote 10662 5114 11, Consumir preferentemente antes del: 24/04/27

Los camarones cocidos medianos pelados sin cola Kroger retirados del mercado, con un peso neto de 2 lb, tienen los siguientes códigos:



UPC 011110626196, código de lote 10662 5112 11, Consumir preferentemente antes del: 22/10/2027

UPC 011110626196, código de lote 10662 5113 10, Consumir preferentemente antes del: 23/10/2027

Brochetas de camarones crudos pelados con cola AquaStar retiradas del mercado; peso neto. 1.25 lbs., tienen los siguientes códigos:



UPC 731149390010, código de lote 10662 5127 10, Consumir preferentemente antes del: 11/07/2027

UPC 731149390010, código de lote 10662 5128 11, Consumir preferentemente antes del: 11/08/2027

UPC 731149390010, código de lote 10662 5133 11, Consumir preferentemente antes del: 11/13/2027

UPC 731149390010, código de lote 10662 5135 10, Consumir preferentemente antes del: 11/15 2027

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL