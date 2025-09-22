En vivo
Retiran camarón crudo del mercado por posible contaminación radioactiva: 85.000 productos afectados

Retiran camarón crudo del mercado por posible contaminación radioactiva: 85.000 productos afectados

La FDA investiga la presencia de un isótopo radioactivo en tres productos de camarón crudo de una importante marca que suman más 85.000 productos que deben ser retirados del mercado y desechados para evitar su consumo.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 22 de sept, 2025
Retiran camarón crudo del mercado por posible contaminación radioactiva: 85.000 productos afectados
Imagen de referencia de camarón crudo.
Pixabay

