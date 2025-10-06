Comida para perros es retirada del mercado por alerta de bacteria que también afecta humanos

Una nueva alerta sanitaria ha sido emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). La entidad explicó que se comenzó el retiro del mercado de cuatro lotes de un producto para perros que, al parecer, estaría contaminado con una bacteria que puede afectar la salud de las mascotas y humanos.

"Best Buy Bones, Inc. de Mount Morris, estado de Michigan, retira del mercado cuatro lotes de premios para mascotas Nature's Own Pet Chews Bully Bites de 1 libra en bolsas de 16 oz con fecha de caducidad compartida de septiembre de 2027, debido a la posibilidad de estar contaminados con Salmonella", se lee en la alerta sanitaria, emitida el pasado viernes 3 de octubre.

¿Qué se sabe del producto para perros afectado por bacteria?

La entidad estadounidense dio a conocer que se distribuyeron cerca de 34 bolsas de premios para mascotas de la referencia Nature’s Own Pet Chews Bully Bites de 450 g desde Minnesota. Estos productos se vendieron en tiendas minoristas del estado de Wisconsin después del pasado 23 de septiembre.



"Los premios para mascotas Nature’s Own Pet Chews Bully Bites, con código UPC n.° 739598900750, se venden en una bolsa de plástico resellable de 473 g (16 oz), de 28 cm de alto, 24 cm de ancho y 8,9 cm de profundidad en la base. La fecha de caducidad es de septiembre de 2027, ubicada en una etiqueta en la base de la bolsa. Los lotes son 19379, 19380, 19381 y 19382", explicaron a detalle sobre el producto afectado.

El hallazgo se hizo cuando se recolectaron muestras del producto el 11 de septiembre de 2025 y fueron analizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). El producto dio positivo en la prueba de Salmonella. "La empresa ha cesado la producción y distribución de este producto, según lo indicado por la FDA. La compañía continúa investigando la causa del problema", agregaron.



La entidad le pidió a los consumidores que compraron el producto a que lo devuelvan al punto de compra o las destruyan de forma que los niños, las mascotas y la fauna silvestre no puedan acceder a ellas. "No venda ni done los productos retirados del mercado. No alimente a mascotas ni a ningún otro animal con el producto retirado del mercado. Lave y desinfecte los tazones, vasos y recipientes de comida para mascotas. Asegúrese siempre de lavarse y desinfectarse las manos después de manipular alimentos retirados del mercado o cualquier utensilio o superficie que haya estado en contacto con ellos".

¿Cuál es el peligro de la Salmonella en las mascotas y humanos?

De acuerdo con la FDA, la Salmonella puede afectar a los animales que consumen estos productos y existe un riesgo para las personas al manipular productos para mascotas contaminados. "Si no se han lavado bien las manos después de haber estado en contacto con los productos o cualquier superficie expuesta a ellosS.

La Salmonella puede causar síntomas en los humanos como náuseas, vómitos, diarrea o diarrea con sangre, calambres abdominales y fiebre. Síntomas más graves, aunque menos comunes, pueden ser infecciones arteriales, endocarditis, artritis, dolor muscular, irritación ocular y síntomas del tracto urinario. "Los consumidores que presenten estos síntomas después de haber estado en contacto con este producto deben contactar a su médico".

Para las mascotas con infecciones por la bacteria de la Salmonella pueden presentar síntomas como letargo, diarrea o diarrea con sangre, fiebre y vómitos. "Algunas mascotas solo presentarán disminución del apetito, fiebre y dolor abdominal. Las mascotas infectadas, pero por lo demás sanas, pueden ser portadoras e infectar a otros animales o a personas. Si su mascota ha consumido el producto retirado del mercado y presenta estos síntomas, consulte a su veterinario".

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL