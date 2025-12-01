Cantante colombiano fue absuelto por la justicia española por cargos de violencia intrafamiliar

Un nuevo giro dio el caso legal de Lowe León, cantante colombiano, en España. Luego de que en 2024 su exesposa Liceth Córdoba lo denunciara por violencia intrafamiliar, la justicia española concluyó que el colombiano no cometió ningún acto de violencia contra la mujer y decidieron absolverlo de los cargos.

Después de una revisión exhaustiva de las pruebas de ambas partes, varios procedimientos, peritajes, declaraciones, análisis técnicos y el estudio de tres magistrados, que duró bastante, la ley determinó que el cantante quedaba absuelto.



¿Qué ocurrió con el caso de Lowe León?

Esta no es la primera vez que eLowe León es absuelto por las autoridades. En un primer caso, según los documentos judiciales, las pruebas presentadas no coincidían con las afirmaciones de la demanda por violencia de género. Además, las autoridades negaron la medida de protección solicitada por Liceth Córdoba al no encontrar "razones jurídicas" para la misma.

Ahora, con una segunda denuncia con señalamientos mucho más graves sobre violencia intrafamiliar física y psicológica, nuevamente la justicia española determinó que Lowe León no es culpable. El Universal reveló un comunicado señalando la investigación exhaustiva que se hizo por meses en el caso y con la que se llegó a la conclusión de que las pruebas no tenían fundamento fáctico ni jurídico.



Pero eso no es todo, se establece en el comunicado que los magistrados habrían notado “intenciones ajenas a la verdad”, es decir, que las denuncias podrían haber sido utilizadas para ejercer presión en medio del proceso de divorcio que llevaba la pareja.



"Es fundamental señalar que España cuenta con uno de los sistemas de protección más estrictos en materia de violencia de género, y por ello no se archivan ni se absuelven denuncias sin un escrutinio profundo y riguroso de la evidencia. La resolución de estos procesos constituye un aval jurídico sólido sobre la veracidad de los hechos y sobre la conducta del artista", señaló en un comunicado la oficina de prensa y comunicaciones del barranquillero.

El caso, que fue mediático tanto en Colombia como en España por el reconocimiento de Lowe León, no solo dio un giro para el cantante. Según confirmó la oficina, la abogada Liceth Córdoba no mencionó a las autoridades colombianas sobre los procesos penales y civiles que tenía abiertos en España, los cuales consideraron determinantes para esclarecer la información. Añadieron que, en la actualidad, en España hay investigaciones en curso en contra de la mujer por presuntos delitos de sustracción de menor y falsa denuncia.

"Según las líneas de investigación realizadas en el territorio español por sus organismos competentes, se analiza si presuntamente la servidora pública manipuló e indujo en error a las autoridades españolas para sacar del territorio español al hijo menor del artista, quien nunca autorizó su salida, así como el eventual uso instrumental de las jurisdicciones española y colombiana con fines ajenos a la esencia de la justicia, e intentado instrumentalizar los procesos en busca de ventaja económica y de custodia”, detallaron.



¿Qué dice Lowe León?

Por ahora, Lowe León ha decidido que todo el tema se conozca a través de sus abogados y oficina de comunicación mientras él sigue enfocado en su música. En el comunicado agregaron que toda esta situación lo afectó emocionalmente. "Lowe, además de ser un artista y empresario, es también un padre, un hijo y un ser humano que ha enfrentado una situación que nunca imaginó vivir: ser señalado de forma injusta e interesada".

De la misma forma, Liceth Córdoba ha guardado silencio sobre el caso.

