En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VENEZUELA
BOMBARDEOS EN CARACAS
NICOLÁS MADURO
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Captura de Maduro: ¿qué dijo Donald Trump sobre el futuro de Venezuela y María Corina Machado?

Captura de Maduro: ¿qué dijo Donald Trump sobre el futuro de Venezuela y María Corina Machado?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó que ya hubo conversaciones con la vicepresidente Delcy Rodríguez, quien dijo que colaboraría en una transición pacífica. ¿Habría algún papel para Machado? Esto dijo el mandatario estadounidense.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 3 de ene, 2026
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad