Captura de Maduro: ¿qué dijo Donald Trump sobre el futuro de Venezuela y María Corina Machado?

Venezuela no sale del asombro tras la operación ‘Determinación Absoluta’ con la cual el gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, capturó a Nicolás Maduro en Caracas. Fue a la 1 a. m. de este tres de enero cuando empezaron a moverse en redes sociales videos de explosiones en bases militares del régimen y, un par de horas después, se conoció la detención del mandatario venezolana y su esposa Cilia Flores.

En una rueda de prensa, el Gobierno de Estados Unidos detalló cómo se llevó a cabo la operación de captura de Maduro, quien va en un buque rumbo a Estados Unidos para avanzar en su proceso judicial, pues es señalado de ser el jefe de un grupo narcotraficante llamado Cartel de los Soles.



Se conoció que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, le dijo al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que está dispuesta a cooperar con Washington tras la captura de Nicolás Maduro, según dijo Donald Trump.



"Marco acaba de tener una conversación con ella y está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que esto funcione", declaró el presidente estadounidense sobre el futuro de Venezuela en una rueda de prensa.

Incluso, Trump mencionó que Estados Unidos "gobernará" la nación petrolera hasta que haya una transición "pacífica". Y añadió: "Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa", dijo.



Ingreso de petroleras a Venezuela

Indicó que permitirá que las petroleras estadounidenses entren a Venezuela para explotar sus yacimientos. "Vamos a hacer que nuestras compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país", mencionó.

También advirtió que si fuese necesario las fuerzas estadounidenses estaban listas para ejecutar una segunda oleada de ataques, "mucho mayor", para impedir que el círculo de Maduro siga en el poder.

Trump publicó una foto de Maduro esposado y con los ojos tapados con gafas oscuras, en un buque militar estadounidense. Aseguró que el depuesto gobernante responderá ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo.

La operación fue "muy bien organizada" y ningún estadounidense perdió la vida, añadió Trump, al revelar que Maduro se protegía en una fortaleza.

¿Qué dijo Trump sobre María Corina Machado?

Por su parte, la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, celebró la captura de Maduro y manifestó que “llegó la hora de la libertad". Consideró que el excandidato presidencial opositor Edmundo González, quien asegura que Maduro le robó la victoria en las presidenciales de 2024, "debe asumir de inmediato" el poder y ser reconocido por los militares.

En tanto, González -quien está refugiado en España- dijo que "estamos listos" para la "reconstrucción del país".

En la rueda de prensa, el presidente Trump fue indagado sobre un posible gobierno de transición con María Corina Machado a la cabeza, considerando que "sería muy difícil" para ella presidir la nación suramericana tras la captura por parte de Washington del presidente Nicolás Maduro, al considerar que "no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país".

"Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario", explicó Trump sobre Machado.

Roberto Deniz, periodista venezolano y analista, explicó en Noticias Caracol que Trump está hablando de una transición de la cual, al parecer, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ya tiene el conocimiento y se mostró dispuesta a colaborar. Sin embargo, se tendría que conocer qué apoyo tiene la funcionaria de las otras grandes cabezas del régimen, como Vladimir Padrino o Diosdado Cabello.

“Lo que destaca es la ausencia de reacciones. Da la sensación de que el régimen está totalmente descuadernado”, consideró.

