Caso B King y Regio Clown: lujos que había en casa donde encontraron Mercedes en que se los llevaron

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México encontró un predio en el que estaba escondido el Mercedes Benz en el que habrían desaparecido los artistas colombianos Bayron Sánchez, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, que en el mundo de la música tenía como seudónimo Regio Clown. El sitio está siendo investigado por las autoridades y se conoció que en ese predio había sido asegurado en el año 2022, pues se registraron en el lugar dos feminicidios. El vehículo se encontraba al interior de un parqueadero subterráneo y sin visibilidad al interior.

La casa está ubicada en el municipio de Tepetlaoxto, de acuerdo con información del programa mexicano C4 En Alerta. Durante los últimos días estuvieron en el lugar trabajando los investigadores.

Unidades de Policía realizaron una diligencia para asegurar el inmueble, el vehículo Mercedes ,una camioneta de la marca Volkswagen, modelo Tijuana con placas de circulación RBD 879E y una motocicleta de bajo cilindraje con placas 0291 N8. El casco del conductor de la motocicleta aún estaba sobre el tanque. El vehículo Mercedes Benz no tiene placas de circulación y cuenta con los vidrios polarizados para no poder ver hacia su interior.



Casa donde encontraron Mercedes en que llevaron a B King y Regio Clown era usada para delinquir

Según el medio citado, este inmueble fue objeto de una investigación en 2020. En ese entonces, se trataba de un terreno de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, utilizado como bodega. La vivienda contaba con televisión satelital, jacuzzi y más de cinco habitaciones. Era habitada por una familia involucrada en actividades delictivas como robo, extorsión, estafa y narcomenudeo, y servía como refugio para los delincuentes.



Vecinos de la zona relataron al medio que los ocupantes solían disparar a cualquier hora del día, lo que generaba temor en la comunidad y los llevó a no denunciar ante las autoridades.

La propiedad también fue investigada por el asesinato de una joven cuyo cuerpo fue abandonado a tan solo 30 metros del terreno, sobre un camino de terracería. Los responsables incluso colocaron una cruz en el lugar y le llevaban flores.

Actualmente, la casa pertenece a un nuevo propietario, quien ahora está siendo investigado por tener oculto un vehículo Mercedes Benz.

Los artistas colombianos B King y Regio Clown desaparecieron tras abordar ese automóvil, aparentemente para encontrarse con un individuo identificado como “El Comandante”, según conversaciones que Regio Clown sostuvo con su pareja. En esos mensajes, expresó temor y desconfianza, pero afirmó que asistiría al encuentro por motivos de negocios.

El vehículo partió desde la alcaldía Miguel Hidalgo y se dirigió hacia Iztapalapa. El 17 de septiembre, los cuerpos de ambos artistas fueron hallados en la carretera México-Cuautla, en el municipio de Cocotitlán, junto a un cartel que los acusaba de vender estupefacientes.

Recientes investigaciones apuntan a que el crimen estaría vinculado a ajustes de cuentas entre bandas dedicadas a la distribución de tusi en discotecas mexicanas, y que los artistas habrían tenido relación con ese negocio ilegal.

Según el periodista Carlos Jiménez, los secuestradores utilizaron como señuelo una supuesta reunión con “El Comandante”.

¿Qué es tusi?

El "tusi" o "tusibi" es una droga recreativa también conocida como "cocaína rosada", aunque no contiene necesariamente cocaína. Su composición varía, pero suele incluir una mezcla de ketamina, MDMA, cafeína, LSD, metanfetaminas u otros psicoactivos.

Se presenta en polvo de color rosado, pero el color puede ser alterado con colorantes. Se consume por vía nasal, oral o en cigarrillos. Es altamente peligrosa debido a su composición incierta y efectos impredecibles, que van desde euforia hasta psicosis o sobredosis. Su uso se ha popularizado en fiestas, especialmente en Latinoamérica, y representa un alto riesgo para la salud física y mental.

