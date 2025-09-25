Nueva pista en crímenes de B-King y Regio Clown: hallan casa y Mercedes Benz donde los secuestraron

La investigación por el asesinato de los músicos Bayron Sánchez, conocido como B King, y Jorge Herrera, DJ Regio Clown, dio un nuevo giro este miércoles 24 de septiembre. Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con autoridades del Estado de México, localizaron un domicilio en los límites de Chalco y Texcoco donde los artistas habrían permanecido privados de la libertad durante varias horas, antes de que sus cuerpos fueran encontrados sin vida en Cocotitlán.

El hallazgo del predio se logró gracias a las cámaras de seguridad que permitieron seguir la ruta del vehículo en el que se desplazaron las víctimas tras salir de la exclusiva zona de Ciudad de México, colonia Polanco. Según las autoridades, citadas por el medio Universal de México, en ese lugar también se identificó el Mercedes-Benz en el que habrían sido transportados desde la capital mexicana hacia Iztapalapa. El operativo buscaba recolectar más indicios que permitieran esclarecer el crimen.

El periodista Carlos Jiménez, del medio Telediario México en el programa C4 en Alerta, informó en su cuenta de X que el predio localizado estaba en el municipio de Texcoco. De acuerdo con su reporte, allí fue hallado el automóvil que abordaron Jorge Herrera y Bayron Sánchez. Según Jiménez, ambos artistas habían tomado ese vehículo en la colonia Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo, con destino a una reunión con un hombre identificado como alias “El Comandante”. En esa cita, presuntamente, planeaban cerrar negocios.



Un video revelado en los últimos días, tomado en cámaras de seguridad de las vías, estaría ligando este vehículo particular de color gris con la desaparición de los jóvenes colombianos. El periodista citado indicó que la Fiscalía de la Ciudad de México "descubrió que lo abordaron (al vehículo) en Miguel Hidalgo", refiriéndose a una de las 16 demarcaciones territoriales y donde está ubicado Polanco. "De ahí fueron a la peligrosa Iztapalapa y al Estado de México. Horas después los asesinaron y tiraron allá", agregó.

De esta forma lo confirmó la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, quien confirmó en conferencia de prensa que existen registros sobre el traslado de los artistas hacia el Estado de México. “Hay información ya corroborada de que ambos jóvenes salieron de la CDMX, se les ve abordar un vehículo hacia el estado de México y como parte de las labores de búsqueda se corroboró el hallazgo de los cuerpos en el municipio de Cocotitlán”, explicó.



¿Dónde encontraron los cuerpos de B King y Regio Clown? Los chats y últimos pasos

Los cuerpos de B King y Regio Clown fueron encontrados el 17 de septiembre en un paraje de Cocotitlán. El sitio se ubica a un costado de la carretera México-Cuautla, en una zona descrita como oscura y sin vigilancia, cercana a los límites con el municipio de Tlalmanalco. Los cadáveres fueron hallados con un supuesto mensaje firmado por la Familia Michoacana, grupo que los acusaba de “chapulines y vendedores”. La Fiscalía confirmó que la familia de Bayron los identificó por sus tatuajes.

Vecinos de la zona donde aparecieron los cuerpos relataron a Noticias Caracol, con alianza con el medio Fuerza Informativa Azteca, que los cadáveres habrían sido abandonados en la mañana del 17 de septiembre. “Ellos se percataron alrededor de las 9 de la mañana que había cuerpos al interior de un costal. Fue hasta las 2 de la tarde que llegaron a este sitio elementos de la policía municipal, de la policía estatal”, señalaron las fuentes.

La última vez que se vio con vida a los artistas fue en un gimnasio Smartfit en la zona de Polanco, donde grabaron videos que compartieron en sus redes sociales. De allí habrían tomado un taxi de aplicación rumbo al Estado de México, pero desde ese momento se perdió contacto. Regio Clown alcanzó a enviar mensajes a su pareja advirtiendo de la reunión a la que se dirigían. “Amor, ahora voy a una reunión (…) Te voy a mandar mi ubicación en tiempo real (…) Para que estés pendiente”, escribió. Su compañera le respondió: “Amor con mucho cuidado”. A lo que Herrera contestó: “Sí, bb, tranquila”.

En esa conversación, publicada por Telediario, Herrera detalló que estaría con “Mariano y el comandante”. Su pareja insistió en recibir la ubicación y él respondió: “Me cuidaré mucho, (…) no confío en nadie, pero hay que hacer negocios”. Minutos después, le compartió el contacto de “Mariano Escolta”, a quien describió como trabajador del comandante.

La investigación comenzó apuntando a la Familia Michoacana como responsable del homicidio, debido al mensaje dejado en el lugar del hallazgo. La cartulina decía: “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”. No obstante, según el periodista Antonio Nieto, ese narcomensaje podría ser un distractor y los verdaderos responsables serían integrantes de La Unión Tepito, un grupo con fuerte presencia en Polanco y otras zonas de Ciudad de México. “Apunta a la Unión asesinato de djs colombianos: El narcomensaje de la FM es un distractor. Al parecer, tenían un negocio de drogas que salió mal”, indicó Nieto en su cuenta de X.

Los avances en la investigación se producen en medio de la colaboración entre autoridades mexicanas y colombianas. El presidente Gustavo Petro se pronunció en X tras confirmarse el asesinato: “Asesinaron a nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos”. En el mismo mensaje atribuyó la tragedia a una “mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista llamada ‘guerra contra las drogas’”.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció que la investigación será exhaustiva y mantendrá comunicación con la Cancillería colombiana. “La Secretaría de Relaciones Exteriores mantendrá abierto el diálogo y la colaboración con la cancillería de Colombia como lo ha hecho hasta el momento”, informó en un comunicado.

Se debe destacar que, hasta el momento, no hay pruebas concluyentes que vinculen directamente a los artistas con actividades ilegales. Por un lado, se conoció que Bayron Sánchez había viajado desde Medellín a México el 11 de septiembre para cumplir compromisos profesionales. Se presentó junto a Regio Clown en un evento por la independencia de México y días después permaneció en la capital realizando promoción de su música. En videos publicados en redes sociales agradeció a sus seguidores: “¡Excelente rompiendo en México! (…) fue una belleza, me siento contento, agradecido”.

El último contacto que tuvo con su mánager, Juan Camilo Gallego, fue el 16 de septiembre en la tarde. Gallego relató a Noticias Caracol que ambos artistas le comunicaron que se reunirían con unas personas y lo recogerían más tarde. A las 7:30 de la noche, cuando el representante esperaba la cita, los teléfonos de los dos estaban apagados y no volvió a tener noticias de ellos.

