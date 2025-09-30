En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONCIERTO KENDRICK LAMAR
JULIANA LÓPEZ
MELISA GAONA
PACTO HISTÓRICO
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Giro en caso B King y Regio Clown: el gancho que usaron para matarlos y la venta de tusi en México

Giro en caso B King y Regio Clown: el gancho que usaron para matarlos y la venta de tusi en México

El día que desaparecieron, los artistas colombianos fueron subidos a bordo de un vehículo gris y se encontrarían con un sujeto conocido como 'El Comandante'. De esa supuesta reunión sale la nueva versión.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 30 de sept, 2025
Comparta en:
Giro en caso B King y Regio Clown: el gancho que usaron para matarlos y la venta de tusi en México
B King y Regio Clown -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad