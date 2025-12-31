En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SOAT
AUMENTO UPC
ZULMA GUZMÁN
BOGOTÁ
LA VUELTA AL MUNDO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Maduro asegura que nueve aeronaves del narcotráfico fueron destruidas en Venezuela en 24 horas

Maduro asegura que nueve aeronaves del narcotráfico fueron destruidas en Venezuela en 24 horas

El chavista, que sostuvo que en 2025 la Aviación Militar derrumbó 39 aeronaves, dijo que Estados Unidos da “noticias falsas” sobre “un país noble como Venezuela”.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 31 de dic, 2025
Comparta en:
En Venezuela destruyeron nueve aeronaves del narcotráfico en 24 horas, según Maduro
Instagram de Nicolás Maduro

Publicidad

Publicidad

Publicidad