Maduro asegura que nueve aeronaves del narcotráfico fueron destruidas en Venezuela en 24 horas

Nicolás Maduro aseguró que nueve aeronaves del narcotráfico, todas extranjeras, fueron eliminadas en 24 horas en Venezuela, y felicitó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a la Aviación Militar “por estar vigilantes”. (Lea también: Presidente Petro habla del Eln, el ataque de la CIA en Venezuela y Maduro)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Uno de los aviones fue derribado en el estado de Apure y las demás en el estado de Amazonas, “para llegar a 39 aeronaves este año y a 430 desde que iniciamos con esta ley en combate con el narcotráfico, en territorio y espacio soberano de Venezuela”, dijo el líder del régimen venezolano durante un acto de inauguración de la Escuela Internacional de Liderazgo de la Mujer, transmitido por el canal estatal VTV.

"¿Quién lo hizo? La FANB, vigilante y ceñuda, calzando sus botas de campaña permanente, así que Venezuela está muy bien cuidada y protegida por su FANB y por la fuerza más grande que tiene Venezuela, las mujeres que están empoderadas, movilizadas, activadas, 24 horas del día siempre", añadió.



Según Maduro, su país “tiene un modelo ejemplar, único de combate al delito, a las bandas criminales al narcotráfico por tierra, por aire, por mar y por eso es que estamos victoriosos”.



“Todo lo que dicen es mentira”

Nicolás Maduro dijo que “Estados Unidos quiere imponer un veto y solo transmitir noticias falsas y guerra contra un país noble como Venezuela”.



"Todo lo que dicen es mentira, entonces ustedes en las redes, mujeres, en español, en inglés, en wayú, ustedes pueden romper el veto y la censura que tienen a esta hora los medios de comunicación de Estados Unidos sobre la verdad de Venezuela", aseveró.

Publicidad

Estados Unidos mantiene desde agosto de 2025 un despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que, afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como "amenazas" y un intento de propiciar un cambio de régimen.

El Gobierno de Donald Trump acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles, una presunta organización criminal que el republicano considera responsable de "inundar" las calles del país norteamericano con drogas, aunque Caracas insiste en que no existe.

Publicidad

Las tensiones entre Caracas y Washington escalaron tras el anuncio por parte de Trump de un bloqueo de petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país suramericano, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en los últimos días.

El presidente estadounidense además anunció un ataque contra una "gran instalación" en un muelle el marco de su campaña contra el narcotráfico que, según él, sale de Venezuela, pero no precisó si el ataque ocurrió en territorio venezolano.

Según informaron The New York Times y CNN, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela. Sin embargo, el régimen venezolano aún no se ha pronunciado.

Ahora, la cadena NBC reveló que dicho ataque pudo haberse ejecutado en la Alta Guajira venezolana, según los testimonios de dos indígenas wayú.

Publicidad

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE