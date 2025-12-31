Ataque de la CIA a supuesta instalación del narcotráfico habría sido en la Alta Guajira de Venezuela

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara sobre un bombardeo en tierra contra una supuesta instalación del narcotráfico y que tras el incidente Venezuela aún guarde silencio, mientras que el presidente colombiano, Gustavo Petro, dijera que fue en suelo de Venezuela, el medio NBC dio detalles del lugar, que sería la Alta Guajira venezolana, la fecha y hasta citó a testigos.

Trump se ha limitado a decir que fue "a lo largo de la costa" y que "hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las lanchas con drogas".

"Cargan las lanchas con drogas, así que atacamos todas las lanchas y ahora atacamos la zona. Esa es la zona de operaciones, ahí es donde lo hacen y esa zona ya no existe", añadió. (Lea también: Donald Trump dice que habló de nuevo con Nicolás Maduro vía telefónica hace poco: "No salió mucho")



Ni el Pentágono (que ha publicado imágenes de cada uno de los bombardeos a las lanchas que acusa de transportar drogas), ni la Casa Blanca, y ni siquiera el régimen venezolano han realizado todavía comentario alguno sobre el ataque, mientras que ningún experto en análisis de imágenes satelitales ha logrado dar todavía con el supuesto muelle bombardeado en la costa venezolana.



No obstante, CNN y The New York Times informaron que el ataque lo realizó la CIA con drones, y que la acometida afectó a un puerto en territorio venezolano empleado presuntamente por el Tren de Aragua que en ese momento estaba vacío, por lo que nadie falleció en la operación.



Indígenas wayú fueron testigos de una explosión

Ahora, el medio estadounidense NBC informó del sitio y fecha donde habría sido el ataque de la CIA. Incluso mostró imágenes del sitio supuestamente bombardeado.

Dos indígenas de la Alta Guajira venezolana hablaron con dicho medio y les contaron de una fuerte explosión que escucharon el 18 de diciembre de 2025. La detonación, narraron, se produjo en una bodega de almacenamiento.

Ana, una de las testigos, dijo que días antes escuchó un ruido, que pensó sería un dron, y sostuvo que ella y su familia no pudieron oír durante varias horas y que, incluso, sufrieron daños auditivos. Además, el bote en el que estaban pescando quedó destruido.

La indígena también declaró que al día siguiente llegaron representantes del régimen venezolano y uno de ellos dijo: “Los gringos hicieron esto”.

Sin embargo, la cadena aclaró que no ha establecido el vínculo del bombardeo anunciado por Trump y lo ocurrido en la Alta Guajira venezolana.

En Venezuela, además, circularon rumores en redes sociales que vinculaban el supuesto ataque anunciado por Trump con un incendio que afectó la planta química Primazol, ocurrido en la medianoche del 24 de diciembre.

La empresa, ubicada en la zona industrial de San Francisco, localidad vecina de Maracaibo, la capital del estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), desmintió las versiones en un comunicado, al asegurar que el siniestro fue causado por un "accidente eléctrico" en su sistema de cableado.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro mencionó en su cuenta en X las versiones difundidas en redes sociales sobre el supuesto ataque a una fábrica en Venezuela.

"Sabemos que Trump bombardeó una fábrica en Maracaibo; tememos que mezclan allí la pasta de coca para convertirla en cocaína, aprovechando la ubicación en el lago de Maracaibo", afirmó el gobernante colombiano, sin suministrar pruebas.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE