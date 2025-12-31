Confirman que cuerpo hallado cerca de la casa de Camila Mendoza es el de la joven: nuevos detalles

Tras una semana de búsqueda intensa, en la que miembros de la comunidad se alinearon con mapas y un dron para intentar resolver la misteriosa desaparición, fue hallado un cuerpo sin vida cerca de la casa de la joven de 19 años Camila Mendoza, desaparecida en el estado de Texas, en Estados Unidos. De acuerdo a lo mencionado por las autoridades, encontraron un arma de fuego junto a un cadáver que cumple con la descripción de la joven de raíces mexicanas.



Mendoza fue vista por última vez el pasado miércoles 24 de diciembre en horas de la mañana, cuando aproximadamente a las 7 a. m. se levantó de la cama en la que se encontraba durmiendo junto a su madre, dejó su celular apagado y, aunque salió con las llaves de su vehículo, fue vista posteriormente caminando por la carretera. La madre de la menor de edad declaró al medio local KENS lo siguiente: “Pensé que la encontraría como otras veces, caminando, y volveríamos juntas a casa”.

Luego de la desaparición de Camila Mendoza, las autoridades confirmaron el martes 30 de diciembre el descubrimiento de un cuerpo sin vida, que fue identificado hoy como el de la joven. Según lo mencionado por Javier Salazar, sheriff del condado Bexar, las características del cadáver, así como la vestimenta coinciden con la información que se tenía de Mendoza.



¿Cómo encontraron el cuerpo cerca a la casa de Camila Mendoza?

Las autoridades encontraron junto a los restos un arma de fuego que pertenece a un familiar de Mendoza, quien anteriormente la había reportado como perdida. "Durante la investigación obtuvimos información sobre la posible presencia de ideas suicidas por parte de Camila, así como algunos signos de depresión sin diagnosticar hasta donde sabemos. Sin embargo, por lo que nos describen, parece que se trataba de una joven que atravesaba un momento muy difícil en su vida y comenzó a experimentar problemas emocionales", agregó el sheriff Salazar.

En los días posteriores a su desaparición, múltiples agencias oficiales, incluyendo el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, se involucraron en la búsqueda de Camilla Mendoza, examinando el teléfono y el iPad que quedaron abandonados en su casa. Incluso docenas de voluntarios ayudaron en la búsqueda durante el fin de semana festivo, y la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar había dicho que podría estar en peligro inminente.



“Consideramos peligro inminente cualquier cosa desde autolesiones hasta que alguien realmente secuestre a Camila, y todas esas posibilidades existen actualmente”, había dicho Salazar el pasado lunes, señalando que la joven desaparecida había hablado previamente de suicidio. “No podemos descartar nada en este momento de la investigación”. A simple vista Camila Mendoza parecía ser una persona común y corriente de acuerdo a lo que se ve de ella en sus redes sociales, recientemente habría pasado por una ruptura de una relación amorosa, que según las autoridades, habría sido de mutuo acuerdo. Hasta el momento no han revelado la causa de muerte de la joven.



ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL