El último video que dejó mujer hallada muerta en Los Llanos: "Lo hago por mi propia voluntad"

Una mujer, identificada como Nayeli Alcántara, de 37 años, fue encontrada muerta en el paraje Las Vinco Bocas, municipio de San José de Los Llanos, en República Dominicana. De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, ella se habría quitado su propia vida y horas antes grabó un video en el que, al parecer, dio indicios de lo que tenía la intención de hacer.



Según medios locales, Nayeli se habría quitado la vida en medio de una situación personal que vivía con su pareja sentimental, quien, supuestamente, terminó con ella para irse con otra persona. Ambos tenían tres hijos menores de edad.

En la grabación, la mujer dijo que “esto lo hago por mi propia voluntad. Todo fue muy bonito mientras duró, pero ya hay que aprender a perder. Siempre recuerda que te amo, que eres mi cielo, mi negrote hermoso, lo más lindo que Dios me regaló, pero así lo quisiste después de que dijiste que íbamos a estar bien, que nos íbamos a dar una oportunidad, que yo podía tener el chance y al final nada. Gracias de todos modos”.

Si bien los primeros indicios indican que la mujer tomó la determinación de quitarse su propia vida, las autoridades dominicanas investigan las causas de su muerte.



Líneas de apoyo psicológico

En Colombia, los ciudadanos cuentan con diferentes mecanismos para acceder a apoyo psicológico gratuito y confidencial. Uno de los principales recursos es la Línea Nacional 106, operada por el Ministerio de Salud y Protección Social, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. A través de esta línea se ofrece escucha activa, primeros auxilios psicológicos y orientación para recibir atención presencial cuando sea necesario.

Además, existen líneas locales en varias ciudades. En Bogotá, por ejemplo, la Secretaría de Salud dispone de la Línea 106 y un canal por WhatsApp (300 754 8933) para brindar apoyo emocional y asesoramiento psicosocial. También se encuentran servicios especializados como la Línea Púrpura (018000 112 137), dirigida a mujeres víctimas de violencia, y la Línea Psicoactiva (018000 112 439), enfocada en la prevención del consumo de sustancias. Otras ciudades, como Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Pasto, cuentan con números propios para atención psicológica gratuita.

Por otro lado, las EPS están obligadas a garantizar servicios de salud mental, incluyendo psicología y psiquiatría, mediante citas telefónicas, virtuales o presenciales. Quienes no estén afiliados pueden acudir a centros de salud públicos bajo el modelo de Atención Primaria.

Finalmente, existen iniciativas no gubernamentales como “Porque quiero estar bien”, que ofrece atención telefónica y en línea durante todo el año, así como programas comunitarios organizados por alcaldías y entidades sociales. Estos recursos permiten que cualquier persona en el país acceda de manera inmediata y segura a orientación psicológica, intervención en crisis y derivación a servicios especializados.

