Defensa de Bolsonaro pide para él prisión domiciliaria por "riesgo de agravamiento" tras 4 cirugías

Los abogados del expresidente de extrema derecha de Brasil Jair Bolsonaro pidieron a un tribunal que convierta su sentencia de prisión por conspirar para un golpe de Estado en arresto domiciliario mientras se prepara para salir del hospital una semana después de cuatro cirugías.

Los médicos dijeron anteriormente que Bolsonaro, de 70 años, podría ser dado de alta el día de Año Nuevo luego de una operación por una hernia inguinal.

"Hicimos nuevos exámenes para evaluar su estado de salud en general. Hoy no tuvo picos (de hipertensión) y se encuentra mucho más estable. La previsión es darle el alta mañana", afirmó el cirujano Claudio Birolini, jefe del equipo médico que lo atiende, en una rueda de prensa.



"Su salud se estabilizó en el correr de la noche y mostró una mejoría en las crisis de hipo, lo que indica que las medicinas comenzaron a surtir efecto, pero es necesario más tiempo para ver los resultados. La evolución en este tipo de casos acostumbra ser más lenta, pero en 24 horas tuvimos una respuesta positiva y estamos confiados", dijo por su parte el médico Brasil Caiado.



¿Por qué hospitalizaron a Bolsonaro?

Le operaron el día de Navidad y dos días después le realizaron otro procedimiento para tratar el hipo recurrente.



De acuerdo con Birolini, tanto la cirugía para la corrección de dos hernias inguinales a la que fue sometido, como las tres diferentes operaciones para el bloqueo anestésico de los nervios frénicos bilaterales del diafragma (izquierdo y derecho) con el fin de controlar sus recurrentes crisis de hipo, fueron realizadas como estaba previsto.

"Mañana (jueves) él completa una semana de la cirugía (de hernia) y está corriendo todo bien desde el punto de vista del postoperatorio, por lo que mantenemos nuestra previsión de alta para mañana", afirmó el especialista.

Caiado agregó que Bolsonaro tuvo algunos picos de hipertensión en los últimos días, que fueron corregidos con el uso de medicinas y que no volvieron a presentarse desde el martes 30 de diciembre.

Ambos admitieron que los problemas de salud de Bolsonaro se agravaron por su estado anímico y por las circunstancias en que se encuentra (preso), por lo que atendieron el pedido del capitán de la reserva del Ejército para recetarle un antidepresivo. "Esperamos que ese tratamiento (con antidepresivos) haga efecto en los próximos días", afirmó Caiado.

Los especialistas también admitieron que, pese a que consiguieron reducirle la intensidad a las crisis de hipo, el problema no fue solucionado con el bloqueo de los nervios frénicos, por lo que el tratamiento ahora será hecho igualmente con medicinas o con otras alternativas, como fonoaudiología.

Agregaron que la endoscopia a la que el exmandatario fue sometido este miércoles confirmó el diagnóstico ya conocido, que sufre de gastritis y de esofagitis erosiva, lo que, en su opinión, puede ser el origen de las crisis de hipo.

Los médicos dijeron que harán seguimiento permanente de la salud del expresidente en visitas a la sede policial en la que está recluido, y que cuentan con el permiso de la Corte Suprema para atenderlo en cualquier horario.

"Después del alta es común el seguimiento. En este caso específico iremos hasta allá (al lugar de la prisión) cuando sea necesario. Tenemos algunas limitaciones y no son las condiciones ideales, pero es lo que podemos hacer", afirmó Birolini.

El expresidente, que estuvo en el cargo entre 2019 y 2022, lleva años lidiando con complicaciones por una puñalada abdominal que sufrió durante un mitin de campaña en 2018, lo que requirió varias cirugías importantes.

En septiembre, la Corte Suprema de Brasil declaró a Bolsonaro culpable de conspirar para permanecer en el poder después de perder las elecciones de 2022 ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Está cumpliendo una condena de 27 años.

Mientras tanto, el equipo de defensa de Bolsonaro presentó el miércoles una solicitud ante la Corte Suprema para que se le permita continuar cumpliendo su condena en casa debido a un "riesgo real" para su salud.

"Mantener a este paciente en un centro penitenciario desde su salida del hospital lo expondría a un riesgo real de agravamiento repentino de su estado de salud", indica un documento presentado ante el tribunal y al que tuvo acceso la AFP. Una solicitud similar anterior fue denegada.

Bolsonaro había estado bajo arresto domiciliario hasta poco antes del inicio de su condena de prisión, pero fue detenido y enviado a prisión después de que le aplicara un soldador en el brazalete de monitoreo de su tobillo en lo que el tribunal consideró como un intento de fuga.

Bolsonaro afirma ser víctima de persecución política.

