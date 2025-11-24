En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Estados Unidos habría hecho simulaciones del derrocamiento del régimen de Maduro en Venezuela

Estados Unidos habría hecho simulaciones del derrocamiento del régimen de Maduro en Venezuela

El gobierno de Estados Unidos habría realizado varias simulaciones militares para adelantarse a los posibles resultados de un derrocamiento del régimen de Venezuela liderado por Nicolás Maduro, según reveló "The New York Times".

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 24 de nov, 2025
Comparta en:
Nicolás Maduro y Donald Trump.
Federico Parra/AFP

