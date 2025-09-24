Gobierno de Estados Unidos responde al discurso del presidente Gustavo Petro ante la ONU: esto dijo

En un escueto pronunciamiento, el gobierno de Estados Unidos respondió este miércoles al discurso que pronunció el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la apertura del octogésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, donde criticó a ese país y a su homólogo, Donald Trump, por haber retirado la semana pasada a Colombia de la lista de países que luchan contra las drogas, lo que se conoce como descertificación, y por sus acciones militares en el mar Caribe.

Un portavoz del Departamento de Estados de Estados Unidos le dijo a Noticias Caracol que "las acciones de nuestra delegación de ayer (este martes) hablan por sí solas". Se refiere puntualmente a los tres representantes de la delegación de Estados Unidos que aún estaban en el recinto cuando Petro empezó su discurso y que en un momento posterior abandonaron el lugar en medio de las críticas del jefe de Estado colombiano.

Noticia en desarrollo.

