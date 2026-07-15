Unidos por Venezuela: el concierto benéfico en el que estarán Ricardo Montaner, Feid y Marc Anthony

La crisis desatada en Venezuela a causa de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que ocurrieron el pasado 24 de junio, también generó un despliegue de solidaridad humanitaria en todo el mundo. Varios artistas han decidido colaborar desde el escenario para recaudar fondos para las víctimas de esta tragedia bajo el lema de 'Unidos por Venezuela', un evento que se llevará a cabo en Miami, Estados Unidos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las cifras reportadas por las autoridades son desoladoras, pues se estima un saldo de casi 5.000 fallecidos, más de 16.000 heridos y aproximadamente 18.000 personas que han perdido sus hogares. Ante tal magnitud de dolor y necesidad, el sector artístico ha decidido que la música sea el puente para la reconstrucción del país.



¿Qué artistas participarán en este concierto benéfico por Venezuela?

El evento ha logrado convocar a un grupo élite de artistas que representan lo mejor de los géneros latinos actuales. La cartelera confirmada hasta el momento está liderada por figuras icónicas como Marc Anthony, Ricardo Montaner y Feid. Junto a ellos, un batallón de talento se sumará a la tarima, incluyendo a:



Jay Wheeler

Elena Rose

Silvestre Dangond

Gente de Zona

Mau y Ricky

Olga Tañón

Lasso

San Luis

Piso 21

Alleh

Zhamira Zambrano

Enrique Santos

Los organizadores han enfatizado que este es solo el inicio, pues en las próximas semanas se anunciarán más artistas, deportistas y personalidades del entretenimiento que se integrarán a esta jornada solidaria. El respaldo ha sido total; por ejemplo, la agrupación Piso 21 confirmó de inmediato su asistencia, mientras que Marc Anthony ha utilizado sus redes sociales para movilizar a sus seguidores en un esfuerzo colectivo por Venezuela. "A mi gente de Venezuela, mi corazón sigue con ustedes y sus familias. Para ayudar a sanar y reconstruir después de estos terribles terremotos, me uní a artistas increíbles en una noche muy especial 'Unidos Por Venezuela'. Los invito a que juntos hagamos parte de esta hermosa causa", escribió el boricua.

¿Cuándo y dónde será el concierto?

La cita histórica tendrá lugar el próximo domingo 16 de agosto. El epicentro de esta ola de ayuda será el Kaseya Center en Miami, Florida, un recinto que vibrará a partir de las 6:00 p. m. (hora del este). Para aquellos que no puedan asistir físicamente, el evento tendrá un alcance global porque se llevará a cabo un telemaratón internacional cuya transmisión en vivo llegará a millones de hogares en Estados Unidos, América Latina y a través de diversas plataformas digitales.



Para asistir al concierto en Miami, el público debe estar atento al calendario de ventas. Los boletos estarán disponibles a partir del 17 de julio a las 10:00 a.m. (hora local) exclusivamente a través del sistema Ticketmaster. Sin embargo, asistir al show no es la única forma de colaborar. Durante la transmisión del telemaratón, se habilitarán múltiples canales de donación para facilitar la participación ciudadana y corporativa con escaneo de códigos QR en pantalla, mensajes de texto y aportes vía plataformas digitales o contribuciones corporativas.



El propósito fundamental de 'Unidos por Venezuela' es garantizar que la ayuda no se detenga con el paso de los días. La iniciativa es impulsada por una coalición poderosa que incluye a CMN, Maestro Cares Foundation, TelevisaUnivision y PIMIENTO Entertainment, con el soporte estratégico de gigantes como iHeartRadio y Spotify. El programa del evento no solo incluirá música; también presentará reportajes especiales sobre las labores de rescate, testimonios de sobrevivientes y el trabajo de los equipos humanitarios en el terreno.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co