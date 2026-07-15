Caso Joan Sebastián Durán: Cancillería colombiana exige a Estados Unidos esclarecer el homicidio

El Gobierno Nacional exigió este miércoles a las autoridades de Estados Unidos una investigación que permita esclarecer el asesinato de Joan Sebastián Durán Guerrero, el colombiano de 26 años que murió el pasado domingo tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Maine.

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"La Cancillería hace un llamado y exige a las autoridades estadounidenses competentes que adelanten las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer de manera pronta y exhaustiva las circunstancias de este lamentable hecho", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.



La entidad también rechazó lo ocurrido y manifestó sus condolencias a la familia de Durán Guerrero, quien fue abatido por agentes estadounidenses mientras permanecía en su vehículo junto a su hija de 3 años, en la ciudad de Biddeford, Maine.

De acuerdo con la Cancillería, desde el momento en que se registró el incidente, la Embajada de Colombia en Estados Unidos y el Consulado en Boston "mantienen contacto con las autoridades locales y con los familiares del connacional, brindando la asistencia consular que corresponde y realizando el seguimiento permanente a la situación".



Frente a este caso, el presidente Gustavo Petro solicitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que emitiera un "mensaje al pueblo colombiano". Asimismo, condenó la muerte del joven de 26 años y sostuvo que fue asesinado "por creerlo un ser inferior y sin derechos".



"Lo que ha ocurrido en Maine, es un asesinato a un colombiano, latinoamericano en manos del Gobierno de los EE.UU.", afirmó el mandatario el martes a través de la red social X.

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Petro añadió que espera una actuación jurídica "más rápida" por parte del servicio exterior colombiano en territorio estadounidense, con el propósito de que los responsables del crimen "paguen por su homicidio".



Ciudadano venezolano muere bajo custoria del ICE

Un venezolano de 45 años murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Georgia, en el sur de Estados Unidos, según informó este miércoles dicha dependencia, con lo que suman 22 migrantes fallecidos en condiciones similares en lo que va de 2026.

El hombre, identificado como Jesús Manuel Arenas Silva, murió el lunes de un supuesto paro cardíaco mientras las autoridades lo trasladaban entre centros de detención en Georgia, reveló el ICE en un comunicado.

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Los agentes encontraron inconsciente a Arenas Silvas cerca de las 7:46 horas (11:46 GMT) cuando iba en un autobús del Centro de Detención del Condado de Irwin en Ocilla hacia el Centro de Procesamiento de Folkston D. Ray, por lo que pidieron asistencia médica, de acuerdo con el relato de ICE.

Los servicios de emergencia transportaron al venezolano al Hospital del Condado de Irwin, donde lo declararon muerto menos de una hora después, a las 8:31 horas (14:31 GMT).

"Se sospecha que la causa de muerte fue un paro cardíaco. La causa oficial está pendiente de un examen médico posterior", señaló el ICE.

Con este deceso, suman 22 migrantes muertos bajo custodia del ICE en lo que va del año tras los 33 decesos de 2025, la mayor cifra en dos décadas, con base en el recuento de la organización National Immigration Project.

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En este contexto, la tasa de mortalidad de migrantes detenidos por el ICE está en su nivel más alto en más de una década y se ha más que duplicado desde que comenzó la segunda presidencia de Donald Trump, afirmó la asociación Human Rights Watch en un reciente informe.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICAIS EFE