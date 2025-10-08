En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PACTO HISTÓRICO
INPEC
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Científicos galardonados con Nobel de Química por investigaciones de nuevas estructuras moleculares

Científicos galardonados con Nobel de Química por investigaciones de nuevas estructuras moleculares

Se trata del japonés Susumu Kitagawa, el británico Richard Robson y el jordano Omar M. Yaghi, que han creado nuevos espacios para la química.

Por: EFE
Actualizado: 8 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
El japonés Susumu Kitagawa, el británico Richard Robson y el jordano Omar M. Yaghi.
El japonés Susumu Kitagawa, el británico Richard Robson y el jordano Omar M. Yaghi.
x: @NobelPrize

Publicidad

Publicidad

Publicidad