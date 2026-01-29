Colombiano detenido cuando iba a ser deportado habría tenido crisis de salud mental: habló hermana

Un ciudadano colombiano ya cumple una semana detenido después de que, al parecer, protagonizó un escándalo en un avión cuando era deportado desde el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos. La familia del hombre habló para Noticias Caracol y dio detalles de la detención, la salud del colombiano y los tipos de cargos a los que se enfrenta.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Se trata de Eduardo José Restrepo Caballero, un barranquillero de 27 años, quien permanece retenido en Miami por parte de las autoridades migratorias. El colombiano había sido inadmitido de Estados Unidos y fue programado en un vuelo de regreso. Según el informe policial, mientras el avión carreteaba por la pista en el inicio del vuelo que lo debía traer de regreso a Colombia, Restrepo Caballero ingresó al baño y destruyó algunos paneles. Además habría regado un líquido desconocido. Esta situación obligó a que la tripulación regresara a la puerta de embarque y dejara en custodia de la policía al barranquillero.



Luis Victoria, un abogado experto en migración explicó lo que podía pasar de ahora en adelante con Restrepo Caballero. "Puede enfrentarse apenas que inclusive pudiesen ascender a más de cinco años de prisión, no solamente en el estado de la Florida, pero también a nivel de la ley federal", aseguró Victoria. Restrepo Caballero permanece retenido y tendrá que responder por daños cercanos a los USD$10.000. Además, según el experto en migración, su situación migratoria podría complicarse para ingresar en otra oportunidad a Estados Unidos.



Fernando Fonseca, un pasajero que venía en ese mismo vuelo, narró lo que vio. "¿Qué pude yo observar en esta persona? Que estaba bajo mucho estrés. Era una persona que su mirada estaba ida, era una persona que de pronto no sabía qué estaba pasando. Su sistema nervioso estaba muy alterado, pero en ningún momento hubo violencia, ni por parte de los oficiales, ni por parte de él. También las azafatas muy profesionales en lo que hicieron y eso fue lo que yo viví con él dentro de ese avión".

Publicidad

Lea: El escándalo de colombiano en avión en Florida cuando estaba siendo deportado: lo enviaron a prisión



¿Qué dijo la familia del colombiano detenido cuando estaba siendo deportado de Estados Unidos?

La familia en Colombia de Restrepo Caballero aseguró que tuvo una crisis de salud mental y pide que lo dejen en libertad. Roxana Restrepo, la hermana del colombiano detenido, habló para Noticias Caracol. "Creo que el contexto real ha faltado un poco en las noticias. Eduardo es un hermano fantástico, un amigo leal, confiable, es una persona genuina, admirada y adorada por todos quienes la conocemos. Es, sin duda, un académico brillante", contó la mujer.

Eduardo José Restrepo Caballero es graduado de Filosofía y Derecho de la Universidad del Rosario. De acuerdo con su hermana, el hombre ha tenido becas por méritos y honores. "Ha recibido múltiples premios académicos y reconocimientos. Ha hecho parte del cuerpo estudiantil de la universidad y múltiples investigaciones, entre otros", comentó.

Publicidad

El colombiano tenía un viaje programado de 10 días para la ciudad de Miami. "Iba a estar visitando hoy en el cumpleaños de una primita. Parece que al llegar al aeropuerto en Fort Lauderdale empieza a presentar niveles muy elevados de ansiedad, de estrés, el ambiente, obviamente para todas las personas los aeropuertos suelen ser un ambiente hostil", explicó Roxana Restrepo, quien asegura que en el momento en que su hermano se encuentra con los agentes migratorios, "rápidamente pueden advertir que está teniendo un episodio súbito de salud mental y por esta razón, exclusivamente, deciden inadmitirlo".

Eduardo José Restrepo fue programado en un vuelo al siguiente día de su llegada a Estados Unidos para cumplir con la deportación. De acuerdo con su hermana, el vuelo era para las 10 de la noche del día siguiente. "Entre la inadmisión y el vuelo de regreso pasa una noche entera en la que él no duerme y está solo, pasando frío, muy estresado. Situación que, por supuesto, exacerba todos los síntomas de miedo, ansiedad que venía presentando".