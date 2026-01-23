Colombiano que iba a ser deportado de EE. UU. fue sacado del avión y encarcelado: ¿qué sucedió?

Un colombiano fue detenido en Estados Unidos por causar graves daños en el avión en el que iba a ser deportado desde Florida. El barranquillero ahora está en la cárcel y enfrenta cargos penales.



Este hombre, identificado como Eduardo José Restrepo Caballero, de 27 años de edad y originario de la capital del Atlántico, se encontraba bajo custodia de las autoridades de inmigración durante su proceso de deportación. Sin embargo, lo que debía ser un vuelo tranquilo de expulsión del país norteamericano a bordo de un avión de la aerolínea Spirit terminó en caos.

Según el informe policial, minutos antes del despegue desde el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, Eduardo José ingresó al baño trasero del avión y comenzó a destruir los paneles de las paredes. Además, el colombiano derramó un líquido desconocido en el piso.



¿A qué se enfrenta colombiano que causó destrozos en un avión?

Luis Victoria, abogado de migración, habló con Noticias Caracol e indicó que el colombiano podría “enfrentarse apenas que inclusive pudiesen ascender a más de 5 años de prisión, no solamente en el estado de la Florida, pero también a nivel de la ley federal”.

Con esta acción, Eduardo José Restrepo Caballero no solo se enfrenta a la judicialización y tiempo en prisión, sino que eliminó cualquier posibilidad de regresar algún día de manera legal a Estados Unidos. “Es muy factible que eh se puedan obtener perdones migratorios para que la persona regrese a los Estados Unidos al cabo quizás de cierto tiempo y antes de que se cumpla la sanción como tal migratoria. Sin embargo, en este caso específico, ya esta persona va a perder todo tipo de posibilidades para poder regresar a los Estados Unidos debido a la gravedad de los hechos”, sostuvo el abogado.



El piloto tuvo que regresar a la puerta de embarque para que las autoridades detuvieran al colombiano, quien ahora enfrenta cargos por delitos graves de daños criminales y conducta desordenada. Además, permanece bajo retención migratoria.



