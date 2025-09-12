Colombiano que pagó condena en EE. UU. contó cómo desenmascaró a Joseph Naso, temible asesino serial

En una reveladora entrevista William Noguera, un colombiano que pasó 42 años en prisión, compartió los detalles de su asombrosa historia, donde no solo sobrevivió al corredor de la muerte, sino que también jugó un papel crucial en desenmascarar a Joseph Naso, uno de los asesinos seriales más temidos de Estados Unidos. Noguera, oriundo de Barranquilla y Santa Marta, donde pasó gran parte de su niñez, se ha convertido en el protagonista de una serie documental y un libro que detalla su extraordinario recorrido.

Su calvario comenzó en 1983, cuando, a la edad de 18 años, se vio envuelto en un trágico incidente. Noguera relató a la emisora *W Radio* que "en 1983 yo tenía 18 años, estaba yo con una muchacha también de también de 16 o 17 años e íbamos a tener un hijo. Una de sus parientes la estaba abusando sexualmente y a un punto la forzó a abortar nuestro hijo y yo en un estado de rabia perdí el control y maté esa persona". Debido a un testimonio falso que alegaba que él lo hizo por dinero, una "circunstancia especial" en el sistema legal estadounidense, Noguera se convirtió en la persona más joven y el primer colombiano en recibir la pena de muerte, siendo enviado a la infame prisión de San Quintín.

La lucha por su libertad fue una batalla de décadas. Noguera cómo, con el tiempo, las cortes comenzaron a cuestionar la veracidad del testimonio en su contra. "esa persona en cámara dijo 'yo mentí, quería salir de prisión y dije esas mentiras de William Noguera'". Esta confesión en video fue el punto de inflexión, aunque se demoró 15, 20, 30 años hasta que un juez federal finalmente ordenó su liberación en 2017, reduciendo su sentencia y permitiéndole salir en libertad condicional.



Así conoció a Joseph Naso

Dentro de los muros de San Quintín, Noguera forjó un camino único, pues él se describe como un "criminal profiler" que vivió entre los asesinos, lo que le dio una perspectiva inigualable. Su encuentro con Joseph Naso no fue fortuito; el guardián de San Quintín le asignó un trabajo en la misma área donde estaban los presos mayores, incluido Naso. Noguera, quien ya era conocido por su arte y representaba sus obras en galerías, atrajo la atención de Naso, un fotógrafo profesional. "Él tenía mucho interés en lo que hacía yo," dijo Noguera.



Durante una década de conversaciones, Naso comenzó a revelar sus más oscuros secretos, confesando haber matado a 26 mujeres, superando por mucho las cuatro víctimas de las que las autoridades tenían conocimiento.



"Quería darle paz a las familias de las víctimas"

La motivación de Noguera para indagar en la mente de Naso no era un acuerdo con las autoridades para salir de prisión, sino un deseo profundo de brindar consuelo a las familias de las víctimas. "La cosa más importante para mí era darle paz a la familia de las víctimas que siempre preguntaban esa pregunta que era ¿qué le pasó a mi hija o qué le pasó a mi hijo ese es el motivo que yo hago esto es para darle a esas familias paz," afirmó a *W Radio*. Incluso, logró que Naso le escribiera una confesión sobre Ruth Conis, una de las víctimas, evidencia que fue confirmada por el FBI y otras agencias.

Noguera detalló las retorcidas motivaciones de Naso: "Él necesita limpiar las mujeres". Naso creía que las mujeres mentían y usaban a los hombres, y que al matarlas, las "limpiaba", convirtiéndolo en su "arte". Esta psique asesina se originó, en parte, en un trauma infantil: su madre lo agredió y lo llamó "hija" tras descubrirlo vistiendo sus ropas. Noguera, que ha hablado con más de 30 asesinos seriales, sostiene que estos individuos "nacieron así" con una inclinación a matar, y las circunstancias de vida solo influyen en el tipo de víctima. Destacó que Naso fue el asesino que mató por más tiempo, desde 1951, superando en número de víctimas a figuras como Richard Ramírez, Jack el Destripador y Ted Bundy.

A pesar del horror de escuchar los crímenes de Naso, Noguera logró desconectarse emocionalmente, aunque no sin dificultad, sintiendo el impulso de estrangularlo. Su compromiso con las familias de las víctimas fue su motor principal. Ahora, libre, Noguera no tiene que mantener la "máscara" de hombre peligroso que usó para sobrevivir en prisión, donde fue campeón de artes marciales. Aunque inicialmente sintió "rabia" por la injusticia de sus 42 años tras las rejas, su enfoque actual es ayudar a las familias de las víctimas a través de sus escritos y su arte.

Noguera también compartió con *W Radio* sus esperanzas para el futuro: desea regresar a Colombia, donde tiene familia en Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga y Cartagena, una vez que se levanten sus restricciones de libertad condicional.

Su historia, documentada en la serie "Death Row Confidential Secretos de un asesino en serie" (que se estrenó el sábado 13 de noviembre en Oxygen) y su libro "Through the lens of a monster" (lanzado el 14 o 15 de noviembre), continúa su viaje para exponer la verdad y encontrar un propósito tras una vida de adversidad. A través de su arte y sus escritos, William Noguera busca llevar paz a aquellos que han sufrido, cumpliendo con la responsabilidad que se autoimpuso dentro del infierno carcelario.

